Livorno Prato, streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La prima del Girone A, affronterà l’ultima in classifica: riflettori sul Picchi di Livorno

Livorno Prato sarà diretta dall'arbitro Alberto Santoro. C’è la capolista del Girone A in campo questa sera per la ventunesima giornata del campionato di Serie C. A partire dalle ore 18:30, allo stadio Armando Picchi di Livorno, gli omonimi padroni di casa se la vedranno contro il Prato. Per l’ultimo turno annuale, quindi, la squadra allenata da Sottil dovrà affrontare un esame non troppo ostico, calcolando che il Prato si trova attualmente all’ultimissimo posto in classifica. Come già anticipato, quella fra Livorno e Prato sarà una sfida testa-coda. Di scena infatti la capolista del Gruppo A, gli amaranto di Sottil, primi a quota 46 punti e in vetta ormai da diverse settimane, e l’ultima dello stesso gruppo, il Prato di Leonardo Acori, con appena undici punti ottenuti nelle scorse 19 uscite.

Il Livorno ha vinto quattordici partite, con quattro pareggi e una sola capitolazione, mentre la squadra di Acori ha vinto solo due volte, con dodici disfatte e cinque pareggi. Nell’ultimo turno, grande successo amaranto in trasferta con il Gavorrano con il risultato di 4 a 2, mentre il Prato ha perso in casa contro la Viterbese per due a zero. Una partita quindi che vede una grande favorita, ovviamente la compagine di Sottil, che tra l’altro avrà la possibilità di chiudere l’anno solare fra le mura di casa, un punto a favore in più, se ce ne fosse ulteriormente bisogno. Sfida invece decisamente complessa per gli ospiti, che proveranno a tornare a Prato con almeno un punticino in tasca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LIVORNO PRATO

La partita della capolista del Girone A, il Livorno, che affronterà dalle 18:30 di oggi il Prato, non sarà visibile in diretta tv, ne’ a pagamento, ne ovviamente in forma gratuita. Nessuna emittente ha infatti deciso di acquistare i diritti per la gara in oggetto, e di conseguenza per gustarvi lo spettacolo dell’Armando Picchi bisognerà trovare dei metodi alternativi. Quello principale consiste nel collegarvi al sito elevensports.it, individuare la sezione adatta, e seguire la partita in diretta streaming video, ovviamente attraverso il vostro smartphone, personal computer oppure tablet. In alternativa, potrete seguire aggiornamenti sul match attraverso i principali social network delle due società, leggasi in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PRATO

Vediamo brevemente le probabili formazioni della partita di oggi. Il Livorno scenderà in campo con un solo assente, leggasi il difensore centrale Pirrello, squalificato dopo la sfida dello scorso weekend. Dovrebbe cambiare poco Sottil, che si affiderà a Pulidori per la porta, una linea difensiva formata da Pedrelli sull’out di destra, Franco a sinistra, mentre in mezzo toccherà a Borghese sostituire lo squalificato di cui sopra, affiancato da Gasbarro. A centrocampo, Luci e Bruno sulla mediana, con Doumbia, Maiorino e Valiani in fase più avanzata. La prima punta, infine, sarà il bomber Vantaggiato. Il Prato dovrà invece fare a meno dei due squalificati Orlando e Marzorati, nonché degli infortunati Polo e Gargiulo. In attacco dovrebbe giocare Tchanturia, con Fantacci sulla trequarti, e Piscitella, Guglielmelli e Ceccarelli a centrocampo. Difesa composta da Seminara, Badana, Martinelli, Ghidotti e Marini, con Alastra che stazionerà in porta.

LA CHIAVE TATTICA

Gli amaranto si schiereranno in campo con un offensivo 4-2-3-1, lo schema utilizzato di solito dal tecnico Sottil. La squadra livornese fa del reparto offensivo la sua arma migliore, e i numeri lo confermano ampiamente. La compagine di casa è infatti la formazione con il miglior attacco, avendo segnato ben 43 marcature in totale, ed inoltre, ha anche un’ottima tenuta difensiva, visto che la retroguardia ha subito solo 17 reti, secondo miglior reparto del Girone A dopo quello del Pisa (perforata in sole 12 occasioni). Numeri ovviamente diversi per i pratesi, che hanno segnato la miseria di 14 gol, subendone addirittura 35, quasi due di media a partita. A livello di marcatori, spiccano le undici reti realizzate dal numero 10 del Livorno, Vantaggiato, con Doumbia a quota 7, e la coppia Maiorino, Murilo a 6. Nel Prato, invece, l’esterno di destra Ceccarelli è il migliore dei suoi in fase realizzativa, con sei centri stagionali.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere insieme le quote per le scommesse su Livorno-Prato. I numeri forniti dall’agenzia italiana Snai vanno in un sol senso, e spingono ovviamente verso la vittoria dei padroni di casa amaranto. La quota per l’1 è infatti la più bassa delle 3, ed è pari a 1.23, mentre l’eventuale successo pratese al Picchi paga ben 10.00 volte la nostra puntata. Più probabile che si verifichi il pareggio, con il segno X quotato 5.50. Per chi invece volesse puntare sull’Under e Over 2.5, le quote sono pari a 2.25 e 1.55, mentre le opzioni gol e nogol pagano rispettivamente 2.05 e 1.65.

