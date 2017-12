Matera-Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

30 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Matera-Sicula Leonzio, LaPresse

Matera-Sicula Leonzio, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida del programma della seconda giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. Si troveranno faccia a faccia due squadre che stanno vivendo un momento nell'immediato. Il Matera dopo aver battuto la Casertana in casa ha pareggianto in rimonta sull'Akragas fanalino di coda, match in cui i lucani avrebbero sicuramente potuto ottenere maggiori soddisfazioni, considerando le occasioni da rete avute. In campionato il Matera sta vivendo una serie positiva che dura da cinque partite, tre vittoria in casa e due pareggi in trasferta che hanno migliorato la classifica della squadra allenata da Auteri, ora appaiata al gruppo delle squadre tra il quinto e l'ottavo posto a quota ventotto punti (oltre al Matera, la Juve Stabia, la Virtus Francavilla ed il Rende).

Anche la Sicula Leonzio dopo la rotonda vittoria sul campo della Reggina ha fermato sul pari a reti bianche il Siracusa quarto in classifica. Risultati che hanno mantenuto i bianconeri un punto sopra la zona di confine dei play out. Da matricola, un girone d'andata discreto anche se essere rimasti in zona pericolo non ha soddisfatto la proprietà, che ha sostituito il precedente tecnico Pino Rigoli con Aimo Diana. Il Matera in casa è reduce da quattro vittorie di fila e sei risultati utili consecutivi, e in questo campionato ha perso solo contro la capolista Lecce. Oltre che a Reggio Calabria, in trasferta la Sicula Leonzio ha vinto a Catania.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Matera Sicula Leonzio sarà un match che si potrà seguire non in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento oppure acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MATERA-SICULA LEONZIO

Queste le probabili formazioni dell'incontro. Matera in campo con lo sloveno Golubovic schierato in porta alle spalle della difesa a tre composta da De Falco, Sernicola e De Franco. A centrocampo Salandria e Maimone saranno i due centrali, mentre il brasiliano Angelo sarà l'esterno di fascia destra e Casoli l'esterno di fascia sinistra. In attacco spazio a Giuseppe Giovinco, all'argentino Corado e a Sartore, titolari nel tridente offensivo. Risponderà la Sicula Leonzio con Tomei a difesa della porta, Parisi sull'out difensivo di destra e Giordano sull'out difensivo di sinistra, mentre Daffarà e Magnani giocheranno come difensori centrali. A centrocampo, Palermo e l'argentino Spinelli si muoveranno come playmaker arretrati, mentre Grillo, Catania e Mazzocchi saranno gli incursori di supporto all'unica punta di ruolo, ovvero Bernardo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli schierati dalle due squadre saranno il 3-4-3 del tecnico del Matera, Auteri, ed il 4-2-3-1 del mister della Sicula Leonzio, Diana, arrivato da poche settimane a sostituire Pino Rigoli sulla panchina dei siciliani. Unico precedente tra le due formazioni, il match d'andata di questo campionato, che la Sicula Leonzio ha vinto due a uno con le reti di D'Angelo e Ferreira, col Matera che era riuscito solamente ad agguantare un momentaneo pareggio con un rigore trasformato da Giuseppe Giovinco.

QUOTE E SCOMMESSE

Matera favorito secondo i bookmaker, l'1 dei padroni di casa è quotato a 1,70 (Bet365) contro il 4,80 degli ospiti (WilliamHill) mentre su Bwin il pareggio viene dato a 3,40. L'agenzia di betting Unibet propone inoltre una quota di 1,54 per l'Under e di 2,30 per l'Over con Betclic che inoltre una vincita di 7,00 volte la posta in palio per il risultato di 2-0 in favore del Matera.

