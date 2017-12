Monopoli-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

30 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Fondi, LaPresse

Monopoli-Fondi, diretta dal signor Garofalo di Torre del Greco, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide della seconda giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. Un solo punto nelle ultime otto partite di campionato per il Monopoli, un crollo rispetto all'ottimo inizio di torneo che aveva portato la squadra di Tangorra in testa alla classifica del girone C di Serie C. E a pagare è stato proprio il tecnico dei Gabbiani, sostituito da Scienza. La partita contro il Fondi sarà particolarmente delicata visto che i rossoblu si sono dimostrati squadra in ascesa, almeno fino al match interno contro il Catania in cui la maggiore caratura tecnica degli etnei ha fatto la differenza, costringendo così i fondani a incassare la seconda sconfitta nelle ultime undici partite di campionato disputate, dopo quella subita contro il Catanzaro.

In classifica le due squadre restano comunque separate solamente da due punti, impensabile fino a poco più di un mese fa: a inizio campionato Monopoli e Fondi si erano trovate ad occupare gli antipodi della classifica, primi i pugliesi ed ultima la formazione laziale. Ora la situazione è cambiata e anche se il Fondi spera nell'effetto dovuto al cambio d'allenatore, con una vittoria in questo scontro diretto i pontini opererebbero quello che sarebbe un clamoroso sorpasso nella classifica del girone C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Monopoli Fondi sarà un match che si potrà seguire non in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento oppure acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONOPOLI FONDI

Allo stadio Veneziani di Monopoli scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con l'albanese Tafa, Ricci e Mercadante titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Bardini. A centrocampo mancherà l'argentino Scoppa, squalificato dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata nella trasferta di Cosenza. Al suo posto, spazio allo sloveno Zibert che affiancherà per vie centrali il greco Sounas e Zampa. L'esterno di fascia destra sarà Bei e l'esterno di fascia destra sarà Donnarumma, mentre in attacco comporranno il tandem titolare Genchi e Saraò. Risponderà il Fondi con il portiere albanese Elezaj alle spalle dei centrali Ghinassi e Vastola, mentre Galasso sarà impiegato in posizione di terzino destro e Paparusso in posizione di terzino sinistro. Terzetto titolare di centrocampo composto da Corticchia, Quaini e Ricciardi, mentre Lazzari sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Corvia e da Nolé.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Monopoli dopo l'esonero di Tangorra e l'arrivo di Scienza in panchina ripartirà dal 3-5-2 in attesa di assimilare i nuovi dettami tattici del tecnico. 4-3-1-2 confermato per il Fondi di Mattei. Il match d'andata allo stadio Purificato ha fatto registrare la vittoria per uno a zero dei Gabbiani, che si sono imposti con una rete di Genchi. A Monopoli si è giocato per l'ultima volta nella stagione scorsa, il 2 ottobre 2016, sempre uno a zero per i pugliesi il risultato finale con rete decisiva di Montini.

QUOTE E SCOMMESSE

Quote dei bookmaker sbilanciate, con equilibrio, in favore dei padroni di casa con vittoria della formazione pugliese quotata 2.38 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 2.90 da Betclic ed il successo esterno fondano viene proposto a una quota di 3.10 da Bwin. L'over 2.5 viene quotato 2.70 da Unibet, l'under 2.5 viene quotato 1.47 da Bet365.

