Monza-Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monza-Pistoiese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C

30 dicembre 2017 Fabio Belli

Il Monza ospita la Pistoiese (foto LaPresse)

Monza-Pistoiese, diretta dal signor Marini di Trieste, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. Le due formazioni arrivano all’appuntamento del loro scontro diretto dopo un cammino identico nelle ultime settimane. Per entrambe le compagini nell’ultimo turno di campionato è arrivata un’importante vittoria dopo una sconfitta. Dopo aver perso ad Olbia, i brianzoli hanno sbancato il campo di Piacenza, agganciando a quota ventisette punti al sesto posto in classifica del girone A di Serie C proprio l’Olbia, a sua volta sconfitta sul campo del Pisa. Gli orange toscani, dopo aver perso tre a uno ad Alessandria, si sono riscattati col medesimo punteggio in casa contro il Gavorrano, tornando nel pieno della zona play off e tallonando proprio il Monza ad una sola lunghezza di distanza, con lo scontro allo stadio Brianteo che potrebbe dire dunque molto sulle ambizioni di play off delle due formazioni.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita Monza-Pistoiese non sarà possibile vedere la partita in diretta tv, ma ci sarà la diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno al sito elevensports.it (ex portale Sportube), con un abbonamento o acquistando il match come evento singolo

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Brianteo di Monza. Padroni di casa schierati con Liverani in porta, Trainotti schierato in posizione di terzino destro e Tentardini in posizione di terzino sinistro, mentre Caverzasi e Riva saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Guidetti e Perini per vie centrali, mentre l’esterno laterale di destra sarà Giudici e l’esterno laterale di sinistra sarà D’Errico. In attacco, confermato il tandem composto da Cogliati e da Cori. Risponderà la Pistoiese con Zaccagno tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Zullo, Quaranta e Nossa. I centrali di centrocampo saranno Hamlili, Minardi e Regoli, mentre Mulas avrà il compito di presidiare la fascia destra e Zappa giocherà invece sul lato opposto del campo. In avanti, l’uruguaiano Surraco sarà il trequartista di supporto a Vrioni, autore dei tre gol che hanno steso il Gavorrano nell’ultimo turno di campionato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I favori del pronostico dei bookmaker vanno ad appannaggio del Monza ma con moderazione, con quota per il segno ‘1’ proposta a 2.15 da William Hill, pareggio quotato 3.15 da Betclic e vittoria toscana fuori casa quotata 3.25 da Bet365. Over 2.5 quotato 2.16 da Unibet che offre a 1.62 la quota per l’under 2.5.

