Olbia Gavorrano / Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

30 dicembre 2017 Michela Colombo

Olbia-Gavorrano, diretta dall’arbitro Federico Longo della sezione Aia di Paola, è la partita in programma oggi sabato 30 dicembre 2017 alle ore 14.30, valida nella 21^ giornata del girone A della Serie C. Giunti al secondo turno del girone di ritorno del terzo campionato italiano, ecco che la formazione di Bernardo Mereu torna a giocare di fronte al pubblico di casa con il dichiarato obiettivo di conquistare i tre punti in palio e rilanciarsi verso i gradini più alti della classifica. Alla vigilia della 21^ giornata infatti il club sardo è solo alla sesta piazza della graduatoria con appena 27 punti e a +19 da recuperare dalla capolista Livorno: se i granata rimangono lontanissimi, perlomeno oggi la formazione di Mereu potrebbe salire nella top five. Se la passa invece decisamente male il Gavorrano: la compagine toscana infatti approda a questo turno solo dalla 18^ posizione con appena 13 punti. Sulle spalle della squadra di Giancarlo Favarin anche tre KO di fila rimediati contro Pistoiese e Livorno nelle precedenti due giornate: la sfida quindi si annuncia senza dubbio in salita per i rossoblu.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Olbia e Gavorrano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni che dovremo vedere questo pomeriggio al Bruno Nespoli, è assai probabile che il tecnico dell’Olbia non si discosti troppo dal rombo del 4-3-1-2 visto nelle ultime giornate di campionato: è anzi assai probabile che vedremo molti dei soliti titolari. In porta per il club sardo infatti non mancherà Aresti, con davanti a se la coppia di centrali Iotti-Dametto: saranno Cotali e Pisano quindi a presidiare le corsie del reparto difensivo. Per quanto riguarda la mediana Mereu dovrebbe dare di nuovo fiducia a Pennington, Muroni e Piredda, mentre darà uno tra Biancu e Murgia a fare da trequartista. Confermatissime ovviamente le due punte d’attacco ovvero Ragatzu e Ogunseye, in gol entrambi solo due giornate fa contro il Monza.

Per la formazione del Gavorrano invece Mister Favarin dovrebbe dare di nuovo seguito al 5-3-2 come ipotesi tattica, già sperimentato ormai da diversi turni del girone A : in campo per lo più i soliti titolari che si sono messi in luce nelle ultime occasioni. In porta quindi rivedremo Salvalaggio, con davanti il terzetto Cretella, Salvadori e Bruni: sarà il duo Ropolo-Geminani a presidiare le corse più esterne del reparto arretrato. In mediana per il rossoblu troveranno quindi spazio Vitielli e Conti, con uno tra Remedi e Finazzi atteso sulla trequarti a sostegno delle punte. In attacco maglie confermate sulle spalle di Moscati e Brega, capocannonieri del club toscano.

QUOTE E PRONOSTICO

Dato anche il diverso cammino fin qui fatto dalle due formazioni attese oggi in campo alle ore 14.30 non ci sorprende che il portale di scommesse snai conceda il favore del pronostico ai padroni di casa. Nell’1x2 quindi la vittoria dell’Olbia è stata data a 1.70, mentre il successo corsaro del Gavorrano ha meritato la quota di 4.75: pareggio invece dato a 3.45.

