Padova Perugia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Superlega 14^ giornata)

Diretta Padova Perugia: streaming video e tv, orario e risultato live del match nella 14^ giornata della Serie A1. I campioni d'inverno della Sir tornano in campo!

30 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Padova Perugia (da facebook ufficiale)

Padova-Perugia, diretta dagli arbitri Fabrizio Pasquali e Stefano Cesare, è la partita di volley maschile attesa alle ore 18.15, e valida nella 14^ giornata del Campionato di Serie A1. Nel primo turno del girone di ritorno della Superlega, la formazione di Bernardi, fresca del titolo di campione d’inverno, torna in campo da protagonista: alla Kioene Arena ecco però che la compagine patavina è impaziente di recuperare lo svantaggio in classifica con le grandi, tanto meglio se tale obbiettivo sarà possibile mettendo in scacco qualche big. Dando un occhio alla classifica infatti ecco che Perugia è in testa con 33 punti e quindi 10 di vantaggio su Padova che invece ferma a quota 23 punti rimane ferma alla quinta piazza.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Padova e Perugia, attesa per le ore 18.15 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà ovviamente garantita anche la diretta video streaming della partita di volley maschile tramite il servizio Raiplay.it.

QUI PADOVA

Percorso ottimo quello che finora è stato osservato dalla squadra di Valerio Baldovin, perlomeno secondo le aspettative e gli obbiettivi posti a inizio di questa stagione della serie A1 2017-2018. La quinta piazza con ben 13 punti conquistati nella prime 13 giornate del campionato di Superlega infatti sono un buon bottino, considerando che i patavini con le grandi soffrono sempre un pochino di più del solito. Con 7 vittorie conseguite finora dal Padova va detto che il club della Kioene per la prossima fase del campionato potrebbe senz’altro mettere negli obbiettivi un miglioramento per quanto riguarda il bilancio set: 21 parziali concessi finora risultano infatti troppi. In vista della partita di oggi va poi detto che Padova è di ritorno da incredibile sucesso per 3-1 su Modena (priva però dei fratelli Ngapeth): tale successo avrà fatto senza dubbio molto bene al morale dello spogliatoio di Baldovin.

QUI PERUGIA

Di fatto il cammino in Superlega di Perugia risulta impeccabile, nei risultati, nelle prestazioni come pure nei numeri. Prima piazza in classifica, con ben 33 punti e solo 8 parziali concessi finora agli avversari. A ciò si aggiunge poi un livello importante anche se non eccezionale delle prove fatte nel continente (Champions League nello specifico). La squadra di Lorenzo Bernardi pare ben indirizzata verso il suo primi scudetto: chiaramente questa seconda metà della stagione della Serie A1 sarà fondamentale per Perugia, che è ben consapevole di avere intorno a se una concorrenza davvero ardua. Ovviamente per la partita di oggi Perugia rimane la favorita, a prescindere dal successo ottenuto su Ravenna nel turno precedente: di certo la sfida si annuncia davvero brillante.

