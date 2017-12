Paganese-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C

30 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Paganese-Cosenza, LaPresse

Paganese-Cosenza, diretta dal signor Paride De Angeli di Abbiategrasso, è in programma allo stadio "Marcello Torre" sabato 30 dicembre 2017 alle ore 16.30, si tratta di un match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C. Fino a qualche settimana fa quello tra Paganese e Cosenza sarebbe stato a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza: gli azzurrostellati non vincono da tre gare e l'ultimo KO contro il Bisceglie ha ulteriormente inguaiato la squadra di Massimiliano Favo che attualmente si trova al terzultimo posto in classifica.

Gli ospiti invece hanno ottenuto nove punti nelle ultime tre giornate, un ruolino invidiabile che ha consentito ai silani di allontanarsi sensibilmente dalle sabbie mobili dei play-out e di affacciarsi addirittura verso i lidi dei play-off, anche se bisognerà dare ulteriore continuità alla striscia positiva di risultati per rafforzare la propria presenza nella parte sinistra della classifica, anche per garantirsi una seconda parte di stagione decisamente più tranquilla e ricca di soddisfazioni. Da sottolineare che tra le mura amiche del Torre la Paganese non ha ancora vinto, paradossalmente lo stadio di casa è diventato un tabù per la squadra di Favo, l'unica a non aver ancora ottenuto un successo nelle gare interne; lontano dal San Vito-Marulla il Cosenza ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente e di non farsi intimorire dalle tifoserie avversarie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro Paganese Cosenza non sarà trasmesso in diretta tv da nessuna emittente nazionale, ma i tifosi delle due squadre non devono scoraggiarsi, basterà infatti collegarsi al sito http://www.elevensports.it per non perdersi neanche un istante della partita, pagando 2,90 € sarà possibile garantirsi la diretta streaming video.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PAGANESE COSENZA

La Paganese entrerà in campo con il seguente undici: in porta non dovrebbe mancare Gomis, il reparto difensivo dovrebbe composto da quattro elementi con i terzini Della Corte e Picone sulle fasce, Carini e Meroni al centro dell'area di rigore; centrocampo giovanissimo con Tascone, Bensaja e Ngamba che formeranno la linea mediana, davanti alla quale si sistemerà il tridente d'attacco composto da Scarpa, Cesaretti e Talamo. Il Cosenza risponderà con Perina tra i pali, difesa a quattro con Idda e Dermaku che avranno il compito di non far passare nessuno dalle loro parti, Corsi e Pinna si accomoderanno sulle corsie esterni in qualità di terzini; la linea mediana sarà invece occupata da Calamai, Bruccini e Mungo, davanti a loro il tridente offensivo con la punta centrale Mendicino che sarà affiancato dalle ali Statella e Caccavallo.

LA CHIAVE TATTICA

Pochi dubbi per mister Favo che in questa stagione ha usato prevalentemente due moduli a seconda delle necessità: 4-3-3 oppure 4-2-3-1 quando c'è da fare la partita e aggredire l'avversario. Non sembra avere ancora le idee chiare Piero Braglia che ha cominciato la stagione con un 4-3-1-2 a rombo, alternandolo con il 3-5-2 o il 4-3-3.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker non si sbilanciano sull'esito di questa gara, per la legge dei grandi numeri la Paganese prima o poi dovrà vincerla una gara in casa, ecco perché le agenzie di betting propongono quote molto prudenti: l'1 degli azzurrostellati viene dato a 2,90 su WilliamHill mentnre Bwin offre una vincita di 2,40 volte la posta in palio per il successo esterno dei silani, con Bet365 che ha quotato a 3,20 il pareggio. Unibet ha stabilito per l'Under e per l'Over le quote, rispettivamente, di 1,57 e 2,35: entrambe le squadre non hanno il vizio del gol (Paganese e Cosenza ne hanno segnati 20 ciascuno). Betclic quota a 6,50 il risultato esatto di 1 a 0 in favore della squadra di Piero Braglia.

