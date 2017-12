Pagelle/ Inter Lazio: i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Lazio: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori a San Siro, le nostre valutazioni per il Fantacalcio

30 dicembre 2017

Pagelle Inter Lazio - LaPresse

Le pagelle della prima frazione di gioco di Inter-Lazio: sempre attento Handanovic (voto 6.5), reattivo soprattutto su una gran botta di Milinkovic-Savic a metà tempo. Positiva anche la prova di Cancelo (6.5) un po' più in difficoltà in fase difensiva ma molto a suo agio al momento di scendere sulla fascia. I centrali Ranocchia (6) e Skriniar (6) fanno il loro dovere, anche se il difensore italiano nel finale ha lamentato un problema fisico. Attento Santon (6), che soffre però un po' in fase di contenimento l'esuberanza di Marusic. Vecino (6.5) è sempre il fulcro di un centrocampo che gioca in maniera articolata grazie ai suoi inserimenti, meno brillante, seppur sufficiente, Gagliardini (6) a causa dei molti errori di misura. Per Candreva (6) alcune fiammate interessanti, ma manca l'incisività. Stesso discorso per Perisic (5.5) che ha anche sulla coscienza un'occasione da gol sulla quale, nonostante un grande Strakosha, avrebbe potuto fare di più. Brilla Borja Valero (7), molto positivo tra le linee e capace anche di sfoderare uno straordinario recupero difensivo su Luis Alberto. Icardi (6) è il solito, non brilla ma è sempre là, con i suoi tagli centrali crea costantemente apprensione alla difesa della Lazio. Che trova uno Strakosha (voto 7.5) monumentale sulla conclusione a botta sicura di Perisic alla mezz'ora. In difesa prova molto sicura finora di Bastos (6.5), bravo nei disimpegni, e di De Vrij (6.5) particolarmente sicuro sui palloni aerei. Qualche sbavatura in più per Radu (6), che cresce nella seconda metà della frazione. Piace l'effervescenza offensiva di Marusic (6.5) che punta Santon con successo spesso e volentieri, Lucas Leiva (7) giganteggia con i suoi recuperi a centrocampo e viene coadiuvato perfettamente da un Parolo (6.5) combattente, mentre Milinkovic-Savic (6.5) pur senza trovare la giocata ad effetto, è un punto di riferimento costante per i suoi. A Lulic (6) piace affondare in avanti, ma in fase offensiva soffre un po' le accelerazioni di Cancelo e Candreva in fase di copertura. Luis Alberto (6) si accende a tratti ma sfiora il colpaccio nel finale con i suoi calci d'angolo affilati, Immobile (6) come sempre garantisce grande movimento, ma finisce col restare un po' isolato.

PAGELLE INTER-LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INTER 6.5 Una buona risposta dal punto di vista della personalità dopo la recente serie negativa. Partenza molto aggressiva, l'occasione migliore della partita capita a Perisic, ma Strakosha dice di no. MIGLIORE INTER BORJA VALERO VOTO 7 Non gioca arretrato con Vecino, ma avanzato e compie un ottimo lavoro tra le linee. Non gli manca però lo spirito di sacrificio, recuperando e rincorrendo gli avversari all'occorrenza. PEGGIORE INTER PERISIC VOTO 5.5 Come nel derby di Coppa Italia, si assenta per larghi tratti della partita. Trova però il guizzo giusto per il vantaggio, negato da un grande Strakosha, ma da quella posizione poteva buttare giù la porta. VOTO LAZIO 6.5 Qualche errore di misura di troppo, qualche contropiede sprecato ma la squadra di Inzaghi tiene ottimamente il campo e si fa vedere anche più spesso in avanti, concretamente, rispetto agli avversari, concludendo però poco. MIGLIORE LAZIO STRAKOSHA VOTO 7.5 Se la partita è ancora in equilibrio per la Lazio è tutto merito suo e dello straordinario intervento su Perisic. Si conferma portiere in grado di essere decisivo negli episodi chiave della partita. PEGGIORE LAZIO LUIS ALBERTO VOTO 6 La prova dello spagnolo è sufficiente, ma da uno coi suoi numeri ci si attenderebbe di più. Si attarda un po' troppo in alcune ripartenze potenzialmente letali, anche se i colpi non gli mancano, soprattutto su calcio piazzato.

