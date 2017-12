PAGELLE / Roma Sassuolo (1-1): i voti della partita (Serie A 19^ giornata)

Pagelle Roma Sassuolo: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori all'Olimpico, le nostre valutazioni per il Fantacalcio

30 dicembre 2017 - agg. 30 dicembre 2017, 17.44 Umberto Tessier

Pagelle Roma Sassuolo (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle finali di Roma Sassuolo 1-1, con i voti a tutti i protagonisti del match all'Olimpico. La Roma frena in casa contro il Sassuolo e perde altro terreno dalla capolista Napoli. Il Sassuolo inizia meglio il match impegnando due volte Alisson con le iniziative del migliore del Sassuolo, Politano. Dopo l'iniziale sofferenza la Roma trova lo spunto giusto grazie all'imbucata di Pellegrini su assist di Dzeko che porta avanti la compagine di Eusebio Di Francesco. Il primo tempo termina con i capitolini avanti. Nel secondo tempo la Roma prova a chiuderla ma trova sulla sua strada un ottimo Consigli che salva due volte. Dzeko trova la strada del gol ma il Var lo pesca in fuorigioco. Una ripartenza del Sassuolo orchestrata da Politano costa il pari alla Roma. Il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma apre per Peluso che pennella per Missiroli, colpo di testa e doccia gelata per i tifosi giallorossi. Nel finale arriva la rete di Florenzi, ma Under commette fallo e la rete viene cancellata. Pari deludente per la Roma che fatica tantissimo nella fase offensiva e non risce a chiudere il match. Il Sassuolo continua a fare bene con la cura Iachini che ha rivitalizzato la squadra. Lacrime nel finale per Paolo Cannavaro che lascia l'Italia e vola in Cina. Passimo ora alle pagelle della partita. VOTO PARTITA 6 - Non molte le emozioni in campo con la Roma che sciua troppo in avanti. Il Sassuolo fa la sua parte e conquista un pari prezioso. VOTO ROMA 5,5 - Non riesce a chiudere il match e becca il pari di Missiroli. La fase offensiva non regala gioie. VOTO SASSUOLO 6,5 - La compagine di Iachini lotta e ci crede sempre riuscendo a conquistare un punto meritato. VOTO ARBITRO ORSATO 6 - Viene aiutato dal Var in due occasioni togliendolo dai guai, prestazione positiva.

PAGELLE ROMA SASSUOLO: I VOTI DEI GIALLOROSSI

ALISSON 6 - Belle le parate iniziali su Politano, sulla rete non appare impeccabile.

FLORENZI 6 - Mette in rete un grandissimo gol con lo scavetto, peccato che la Var vanifichi il tutto.

MANOLAS 6,5 - Esce lui e la difesa perde un pilastro, il greco è fondamentale dietro.

FAZIO 6 - Nel finale prova l'avventura in avanti sprecando una buona occasione, dietro non demerita.

KOLAROV 6 - Solito stantuffo sulla fascia, partita fatta di grandi discese.

PELLEGRINI 7 - Al di là del gol è il migliore della Roma. Partita di qualità e quantità.

DE ROSSI 6 - Non lascia grandissime tracce sul match, solito lavoro prezioso in mezzo.

NAINGGOLAN 6 - Un suo grande tiro trova il grande intervento di Consigli, il belga lotta ma non trova lo spunto giusto.

SCHICK 5 - Cambiato ad inizio seconda frazione sembra ancora un pesce fuor d'acqua.

DZEKO 6,5 - Suo l'assist per Pellegrini come quello per Florenzi vanificato dal Var. In generale una buona prestazione.

PEROTTI 5,5 - Non incide come vorrebbe, tante iniziative con poco costrutto.

JUAN JESUS 5 - Si perde Missiroli sulla rete del pari, errore decisivo.

EL SHAARAWY 5,5 - Ingresso che non lascia tracce importanti sulla partita, deludente.

UNDER 5,5 - Vorrei ma non posso, il turco commette anche il fallo sulla rete annullata a Florenzi.

ALL. DI FRANCESCO 5,5 - La fase offensiva appare lenta ed involuta, fermato dal suo passato.

PAGELLE ROMA SASSUOLO: I VOTI DEI NEROVERDI

CONSIGLI 6,5 - Le sue parate tengono a galla gli emiliani, decisivo.

LIROLA 6 - Bello il duello con Kolarov, lo spagnolo cresce con il passare dei minuti.

CANNAVARO 6 - Lascia l'Italia con una prestazione gagaliarda fatta di ottimi interventi. Raggiungerà il fratello in Cina.

ACERBI 6,5 - Dirige bene la difesa sbagliando pochi interventi, pilastro della retroguardia.

PELUSO 6,5 - Bello l'assist per il pareggio di Missiroli, cross preciso e pulito.

MISSIROLI 7 - Inserimento a fari spenti con la gioia finale del gol, brucia la difesa giallorossa.

MAGNANELLI 6 - Lotta con coraggio senza fermarsi mai, calciatore che mette sempre l'anima in campo.

DUNCAN 5,5 - Giustamente sostituito dopo una prestazione scialba priva di iniziative importanti.

POLITANO 7 - Cresciuto nelle giovanili della Roma fa impazzire la difesa giallorossa.

FALCINELLI 5,5 - Tanto movimento ma poco costrutto, si vede davvero poco.

RAGUSA 5,5 - Giustamente sostituito ad inizio ripresa, lascia poche tracce.

MATRI 5,5 - Non riesce a fare meglio del collega, ingresso che non porta cambiamenti.

MAZZITELLI 6 - Impatto positivo sul match, entra con la voglia di spaccare il mondo.

CASSATA S.V.

ALL. IACHINI 6,5 - Raccoglie un punto prezioso all'Olimpico grazie ad un'ottima prestazione. Ha rivitalizzato il Sassuolo, la squadra ha un'identità precisa.

PAGELLE PRIMO TEMPO ROMA SASSUOLO

Al termine della prima frazione di Roma Sassuolo, ecco le pagelle con i voti ai primi 45 minuti. La Roma è in vantaggio dopo la prima frazione di gioco grazie alla rete dell'ex Lorenzo Pellegrini. Partita non bellissima con il Sassuolo che aveva iniziato meglio la gara. Passiamo ora alle valutazioni del primo tempo. Alisson (6,5) attento due volte su Politano, una sicurezza. Florenzi (6) spinge e difende senza fermarsi mai, stantuffo. Manolas (6,5) il greco difende sempre in maniera attenta. Fazio (6) partita giudiziosa fino ad ora, pericolo sulle palle inattive. Kolarov (6,5) solita spina nel fianco, poco preciso. Pellegrini (7) l'ex della gara sblocca la partita, solito match di quantità e qualità. De Rossi (6) partita ordinata senza grandi iniziative. Nainggolan (6) il belga lotta su ogni pallone. Schick (5,5) appare ancora dietro fisicamente, sbaglia un gol facile. Dzeko (6,5) suo l'assist per il vantaggio di Pellegrini. Perotti (6) quando alza i giri del motore è pericoloso. Queste le pagelle del Sassuolo. Consigli (6) può nulla sulla rete dell'ex compagno. Lirola (6) ottima partita difensiva. Cannavaro (6) ultima gara prima di volare in Cina, sbaglia poco. Acerbi (6) solita sicurezza ditro. Peluso (5,5) non combina nulla di trascendentale. Missiroli (5,5) pochi spunti positivi. Magnanelli (6) lotta senza mai tirare dietro la gamba. Duncan (6) cresce nel corso del match. Politano (6,5) il migliore dei suoi, impegna due volte Alisson. Falcinelli (5,5) poco propositivo, può fare di più. Ragusa (5,5) tanto fumo e poco arrosto.

PAGELLE ROMA SASSUOLO: VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 6 - Solite difficoltà in attacco, gioco poco fluido. MIGLIORE ROMA: PELLEGRINI 7 - Ha il grande merito di sbloccare il match, ottima gara. PEGGIORE ROMA: SCHICK 5,5 - Si vede poco, sbaglia una grande occasione. VOTO SASSUOLO 5,5 - Inizia meglio della Roma per poi calare, non demerita. MIGLIORE SASSUOLO: POLITANO 6,5 - Il migliore dei suoi, riesce a fare reparto da solo. PEGGIORE SASSUOLO: RAGUSA 5,5 - Tanto fumo e poco arrosto, deve incidere di più.

© Riproduzione Riservata.