Pontedera Lucchese streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alle ore 18:30 di oggi, in provincia di Siena, va in scena la sfida del Girone A

Pontedera Lucchese sarà diretta dall'arbitro Matteo Marcenaro e sarà uno dei due posticipi della ventunesima giornata del Girone A della Serie C. A partire dalle ore 18:30, di scena la sfida dello stadio Ettore Manucci di Pontedera, dove i padroni di casa pisani ospiteranno la Lucchese. Un incontro decisamente significativo visto che le due squadre si trovano attualmente nella zona playout della graduatoria, e chi vince fa un decisivo passo in avanti in ottica salvezza. La sfida fra Pontedera e Lucchese è una gara di bassa classifica. Le due squadre sono infatti in zona playout e stanno lottando per non retrocedere. Nel dettaglio, i padroni di casa sono quart’ultimi, al sedicesimo posto, a quota 21, a quattro lunghezze di distanza dalla terz’ultima (il Cuneo), a due dal Piacenza che li precede. Leggermente meglio la squadra di Lucca, che invece di punti ne ha ottenuti fino ad oggi 21, che valgono il tredicesimo posto assoluto, a più tre dalla zona retrocessione.

Il Pontedera ha vinto cinque partite, con sei pareggi e otto sconfitte, mentre la Lucchese ha perso sette gare, con sei pareggi e altrettanti successi. Entrambe le formazioni vengono da una dolorosa sconfitta, chiaro sintomo di un momento non proprio positivo. Bruciante la capitolazione della squadra di Lucca, che ha perso in casa per quattro reti a uno contro il Siena, terminando il match con un uomo in meno per via dell’espulsione di Fanucchi. Pontedera che invece è caduta in trasferta, lasciando lo stadio di Alessandria con il risultato di 5 a 1 in proprio sfavore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE PONTEDERA LUCCHESE

La partita fra Pontedera e Lucchese non sarà visibile in diretta tv. L’unico modo per gustarvi il match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C, sarà attraverso il sito elevensports.it. Il portale fornisce regolarmente la diretta streaming video dei match del terzo campionato di calcio italiano, visibili però pagando una somma minima. La partita sarà quindi fruibile attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire gli aggiornamenti del match attraverso i principali social network delle due squadre, leggasi in particolare Twitter e Facebook.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA LUCCHESE

In questa sezione diamo spazio alle probabili formazioni della partita fra Pontedera e Lucchese, iniziando con l’undici che scenderà in campo per i padroni di casa. Ivan Maraia, il tecnico dei pisani, potrà contare su tutti i giocatori in rosa, visto che non si registrano squalificati o infortunati per la gara di questa sera. Spazio quindi a Pesenti e Grassi come coppia d’attacco, mentre sui due esterni troveremo Tofanari a destra con Posocco a sinistra. In mezzo, a centrocampo, Spinozzi in regia, fiancheggiato da Caponi e Calcagni. La difesa dovrebbe invece essere composta dal trio Frare, Vettori e Risaliti, con il numero 1 Contini a difendere la propria porta. La Lucchese di Lopez dovrà invece fare a meno per la trasferta di Pontedera del trequartista Fanucchi, squalificato dopo l’espulsione dello scorso match. In attacco dovrebbe quindi giocare al suo posto De Vena, fiancheggiato da Del Sante, con Arrigoni, Merlonghi e Nolé a centrocampo. In difesa ci saranno Capuano, Espeche e Baroni in mezzo, con Cecchini e Tavanti sulle due corsie. Infine la porta, che sarà presieduta da Albertoni.

LA CHIAVE TATTICA

Quella fra il Pontedera e la Lucchese sarà una sfida in cui si vedranno due schieramenti tattici completamente differenti. Da una parte avremo i padroni di casa pisani, che non dovrebbero snaturare il loro offensivo 3-5-2, con il gioco sugli esterni firmato da Tofanari e Posocco. Dall’altra, invece, una squadra più timida, la Lucchese con il suo 5-3-2. Pontedera, che forse anche per il suo modulo più spregiudicato, ha subito più reti, ben 31 in diciannove uscite, mentre la compagine di Lucca è stata perforata in 25 occasioni. 20 i gol dell’attacco rossonero, mentre gli amaranto hanno trovato la rete per 22 volte. A livello di singoli, spiccano le cinque reti segnate da Pesenti per i padroni di casa, ma anche i tre gol e i due assist di Pinzauti. Nella Lucchese, invece, sono sei le marcature di Fanucchi (oggi assente per squalifica), con De Vena che invece è a quota 5.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a vedere le quote per le scommesse sulla sfida fra Pontedera e Lucchese. Per dare una mano agli scommettitori, aiutiamoci con l’agenzia di scommesse Snai, che racconta una situazione alquanto incerta. La compagine pisana, i padroni di casa, sono infatti i favoriti, ma la quota assegnata all’1 è molto alta, ed è pari a 2.25. Probabile quindi il successo della squadra di Lucca, con il segno 2 che paga 3.00 volte la nostra giocata, mentre il segno X, il pareggio al termine del match, è dato a 3.20. Chi volesse invece puntare sulle opzioni gol e nogol, le quote sono pari a 1.87 e 1.80, mentre l’Under e l’Over 2.5 pagano rispettivamente 1.60 e 2.15.

