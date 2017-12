Pro Piacenza-Carrarese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza-Carrarese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C

30 dicembre 2017 Fabio Belli

Carrarese, trasferta a Piacenza (foto LaPresse)

Pro Piacenza-Carrarese, diretta dal signor Clerico di Torino, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida del programma della seconda giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. Resta complicato il campionato di Pro Piacenza e Carrarese, reduci da un turno prenatalizio difficile. Gli emiliani, dopo un momento molto positivo, con tre vittorie contro Gavorrano, Arzachena e Lucchese e un pareggio contro il Piacenza che avevano fatto risalire la china ai rossoneri, sono incappati in una sconfitta di misura a Gorgonzola contro il Giana Erminio. Pro Piacenza dunque ancora quartultima in classifica nel pieno della zona play out, anche se la classifica resta molto corta ed aperta ad ogni sviluppo. Lo sa bene anche la Carrarese al momento nona in classifica, ma capace di ottenere solo due punti nelle ultime quattro partite disputate in campionato. Nell’ultimo match interno per i toscani è arrivato un pari interno contro il Cuneo, che ha rimontato con Zamparo la rete-lampo di Bentivegna: e senza uscire dal loop di risultati negativi, la Carrarese potrebbe vedersi risucchiare velocemente dalla zona play off alla zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza-Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Garilli di Piacenza scenderanno in campo queste probabili formazioni. La Pro Piacenza affronterà il match con Gori in porta, Calandra sull’out difensivo di destra e Ricci sull’out difensivo di sinistra, mentre Battistini e Belotti saranno i due difensori centrali. Anche la linea di centrocampo sarà a quattro, con Barba sul lato destro del campo ed Alessandro sul lato sinistro, mentre Cavagna ed Aspas si muoveranno per vie centrali. In attacco, ci sarà Abate al fianco di Mastroianni. Risponderà la Carrarese con Lagormarsini a difesa della porta, Tentoni sull’out difensivo di destra e Possenti sull’out di sinistra, mentre il brasiliano Cazé da Silva e Benedini saranno i due difensori centrali. Cardoselli e Rosaia saranno i centrali di centrocampo arretrati, con Vassallo, Bentivegna e Biasci incursori offensivi, schierati di sostegno al centravanti Coralli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano la Pro Piacenza “favorita con guidizio”, con quota per l’affermazione interna fissata a 3.20 da Betclic, mentre Bwin propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill fissa a 3.20 la quota per il blitz toscano in terra emiliana. Per Bet 365, quote dell’over 2.5 e dell’over 2.5 proposte rispettivamente a 2.35 e 1.57.

© Riproduzione Riservata.