Probabili formazioni Fiorentina Milan, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). Gattuso spera in una vittoria dopo la grande prestazione nel derby di Coppa Italia

Sulla scia dell’euforia dopo la vittoria contro l’Inter in Coppa Italia, il Milan prova ad espugnare l’Artemio Franchi. Gennaro Gattuso cerca una risposta dai suoi ragazzi nella partita di oggi, la gara tutt’altro che semplice contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. La compagine allenata da Pioli non starà di certo a guardare, anche perché sta vivendo un buon momento di stagione e in campionato si è portata recentemente a quota 27 punti, scavalcando proprio i rivali di questa sera. Sarà quindi una partita tutta da vivere in cui ogni risultato sembrerebbe possibile.

QUOTE E PRONOSTICO

Grande favorita per la partita di oggi dello stadio Artemio Franchi, è la squadra padrone di casa, la Fiorentina di Pioli. Secondo l’agenzia Snai, infatti, la Viola ha maggiori chance di ottenere i tre punti, visto che la quota assegnata al segno 1, è pari a 2.10, contro il 3.55 invece assegnato al due, la vittoria del Milan. Più probabile, secondo i bookmaker d’Italia, che si verifichi un pareggio, con il segno X che paga 3.40 volte la nostra puntata. Se voleste invece scommettere sul gol e il nogol, le quote sono pari a 1.67 e 2.10, mentre le opzioni under e over 2.5 pagano 1.87 e 1.85.

LE SCELTE DI PIOLI

La Fiorentina affronterà un Milan (forse) rinato, con la migliore formazione possibile. Tutti a disposizione di Stefano Pioli, ad eccezione del giovane difensore bulgaro, Hristov, un po’ acciaccato. Per l’ultimo impegno dell’anno, la Viola dovrebbe quindi disporsi in campo con un offensivo 3-5-2, dove l’ottimo Sportiello (che in campionato non subisce gol da ben 360 minuti), stazionerà fra i pali, dietro una linea difensiva a tre formata da Astori in mezzo, con Pezzella sul fianco di destra e Vitor Hugo schierato invece a sinistra. Il centrocampo sarà disposto a cinque, con il gioiello Chiesa che proverà a pungere la retroguardia del Milan dalla fascia destra, mentre sul versante mancino ci sarà Biraghi, da qualche uscita a questa parte, avanzato appunto in zona offensiva. In mezzo, Badelj, con gli ottimi Benassi e Veretout ai fianchi. Infine i due davanti, la coppia Simone junior, Thereau, giusto mix fra talento ed esperienza.

I DUBBI DI GATTUSO

Qualche problema di formazione per Gennaro Gattuso, a cominciare dalla porta. In queste ore verranno valutate le condizioni fisiche di Gigio Donnarumma e Storari: il primo è quasi certamente out, mentre il secondo è un dilemma, infortunatosi di recente nel riscaldamento pre match di Coppa Italia. Non è quindi da escludere che si riveda per la seconda volta di fila Antonio Donnarumma, il cui rendimento è stato decisamente ottimo contro l’Inter mercoledì sera. In difesa dovrebbe vedersi Calabria dal primo minuto, con Abate in panca, mentre in mezzo spazio a Romagnoli e Bonucci, con Ricardo Rodriguez come al solito a sinistra. A centrocampo, nuova chance dal primo minuto per Biglia, con Kessie e Bonaventura sui due intermedi, mentre in attacco, tridente formato da Cutrone al centro, con Suso e Calhanoglu (quest’ultimo molto positivo con l’Inter) sui due esterni. Dovrebbe partire dalla panchina Kalinic, che ha preso un pestone nell'ultima uscita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MILAN: IL TABELLINO

Fiorentina (3-5-2): 57 Sportiello; 20 Pezzella, 13 Astori, 31 Vitor Hugo; 25 Chiesa, 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout, 3 Biraghi; 9 Simeone, 77 Thereau. All: Pioli

A disp: 97 Dragowski, 22 Cerofolini, 2 Laurini, 4 Milenkovic, 15 Maxi Olivera, 6 Sanchez, 19 Cristoforo, 8 Saponara, 10 Eysseric, 28 Gil Dias, 30 Babacar

Indisponibili: Hristov, Gaspar

Squalificati: -

Milan (4-3-3): 90 A. Donnarumma; 2 Calabria, 13 Romagnoli, 19 Bonucci, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. All: Gattuso

A disp: 30 Storari, Soncin, 20 Abate, 17 Zapata, 22 Musacchio, 15 Gomez, 31 Antonelli, 29 Paletta, 73 Locatelli, 9 Silva, 18 Montolivo, 11 Borini

Indisponibili: Donnarumma, Conti, Mauri, Kalinic

Squalificati: -

