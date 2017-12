Probabili formazioni/ Inter Lazio, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata)

Probabili formazioni Inter Lazio, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). La squadra di Spalletti di nuovo in campo dalle ore 18:00 per dimenticare le ultime prestazioni

Luciano Spalletti, tecnico Inter - LaPresse

Tornare a vincere e riprendere lo splendido ritmo di poche settimane fa. E’ questo l’obiettivo dell’Inter di Luciano Spalletti, che sta vivendo un periodo negativo. Oltre alle due sconfitte in campionato con Udinese e Sassuolo, è giunta anche la capitolazione in Coppa Italia con il Milan, delle tre, la sconfitta che brucia senza dubbio di più. Con la Lazio non sono ammessi altri passi falsi anche perché la partita contro i biancocelesti è una sorta di spareggio Champions League: servono i tre punti ai meneghini per evitare di complicarsi ulteriormente la vita.

QUOTE E PRONOSTICO

Se voleste puntare sulla partita di San Siro fra Inter e Lazio, sappiate che l’agenzia di scommesse italiana Snai, indica nei nerazzurri di Spalletti i favoriti dell’incontro. Andando a vedere le quote, infatti, si scopre che quella per l’1 è la più bassa delle tre, con la vittoria interista che paga 2.25 volte la nostra puntata. Il segno 2, il successo della squadra di Inzaghi, è invece quotato 3.10, mentre il pareggio, il segno X, è quello considerato meno probabile con una quota pari a 3.45. Vediamo anche altre opzioni di scommesse, come l’Under e l’Over 2.5, che pagano rispettivamente 2.10 e 1.70, infine il gol e il nogol hanno una quota pari a 1.53 e 2.30.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Scelte pressoché obbligate per l’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, che anche per l’ultima sfida dell’anno, la gara con la Lazio di questa sera, manderà in campo i suoi undici fedelissimi, salvo ovviamente gli infortunati. Non ci saranno D’Ambrosio e Miranda, mentre non figurano nerazzurri sulla lista dei cattivi. Come dicevamo, cambia davvero poco, con capitan Icardi terminale offensivo del solito 4-3-2-1, affiancato a destra da Candreva, e a sinistra da Perisic. Sulle trequarti, bocciatura inesorabile per Joao Mario, che dopo la gara di Coppa Italia si riaccomoda in panchina, lasciando spazio all’ex Fiorentina, Borja Valero. In mediana un altro ex Viola come Vecino, con Gagliardini vicino. Infine la difesa, dove Cancelo e Nagatomo occuperanno le due corsie, mentre Skriniar e Ranocchia saranno i due centrali difensivi, a schermo del portiere Handanovic.

I DUBBI DI INZAGHI

Sotto la lente di ingrandimento le condizioni fisiche di Lucas Leiva, con il centrocampista brasiliano che potrebbe dare forfeit per la partita di oggi. Al suo posto dovrebbe giocare il giovane Murgia, in coppia sulla mediana con capitan Parolo. Largo sugli esterni, invece, Marusic e Lukaku, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto, stazioneranno sulla trequarti, fra i due reparti, a ridosso della prima punta Ciro Immobile, che sembra aver smaltito l’influenza degli scorsi giorni. In difesa, infine, dubbio fra Patric e Bastos, con il primo in vantaggio, con De Vrij in mezzo, e Wallace intermedio di sinistra. In porta, come al solito, l’ottimo Berisha. Out anche Di Gennario, mentre l'unico dubbio di formazione riguarda Basta, che potrebbe prendere il posto di Marusic sull’out di destra di centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO: IL TABELLINO

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi. All: Spalletti

A disp: 27 Padelli, 46 Berni, 29 Dalbert, 21 Santon, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Indisponibili: Vanheusden, Miranda, D’Ambrosio

Squalificati: -

Lazio (3-4-2-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 De Vrij, 13 Wallace; 77 Marusic, 16 Parolo, 96 Murgia, 5 Lukaku; 18 Luis Alberto, 21 Milinkovic-Savic; 17 Immobile. All: Inzaghi

A disp: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 26 Radu, 27 Luiz Felipe, 8 Basta, 19 Lulic, 6 Lucas Leiva,, 66 jordao, 10 Felipe Anderson, 7 Nani, 30 Caicedo

Indisponibili: Di Gennaro

Squalificati: -

