Probabili formazioni Roma Sassuolo, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). Di Francesco vuole chiudere l’anno in bellezza, dimenticando in fretta le due recenti sconfitte

Dopo la sconfitta bruciante con la Juventus in campionato, e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, la Roma vuole chiudere l’anno 2017 con una vittoria. Di fronte al caloroso pubblico di casa dello stadio Olimpico, la compagine giallorossa punta a tornare alla vittoria, approfittando anche del fatto di affrontare il Sassuolo, squadra che in questa stagione non sta affatto brillando. Se è vero che lo sbarco di Iachini ha ridato un po’ di brillantezza agli uomini emiliani, vedi anche la recente vittoria con l’Inter al Mapei Stadium, è vero anche che il potenziale tecnico della Lupa è decisamente superiore: siamo pronti ad assistere ad un grande match.

QUOTE E PRONOSTICO

Come era prevedibile, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, indicano la Roma come la grande favorita della partita di oggi pomeriggio. Il segno 1, il successo giallorosso, ha infatti una quota molto bassa (la terza più bassa dell’intero diciannovesimo turno), pari a 1.30, contro il segno 2 che invece è quotato 9.50. Elevata anche la quota per il segno x, il pareggio, dato a 5.50. Vediamo anche altre opzioni di scommesse, come ad esempio l’Under e l’Over 2.5, che la Snai paga rispettivamente 2.60 e 1.45. Infine, le quote per il gol e il nogol, che sono pari a 1.77 e 1.95.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Karsdorp e Defrel. Sono questi i due assenti di casa Roma per la partita di oggi pomeriggio contro il Sassuolo. Pochi grattacapi quindi per il tecnico Di Francesco, che potrà mandare in campo la formazione tipo. Spazio quindi ad un 4-3-3 dove davanti viene confermato Edin Dzeko, nonostante la sola rete segnata nelle ultime quattordici partite. Sull’esterno di destra ci sarà invece El Shaarawy, con l’intoccabile Diego Perotti schierato sull’out mancino. A centrocampo, capitan De Rossi si posizionerà in mezzo, fiancheggiato dai soliti mastini Nainggolan e Strootman, con Pellegrini che si accomoda quindi in panchina. Scelta anche la difesa, che non prevederà sorprese: Florenzi posizionato nel ruolo di terzino di destra, con l’intoccabile Kolarov a sinistra, e in mezzo la solita coppia di centrali formata da Manolas e Fazio, davanti al portiere titolare Alisson.

I DUBBI DI IACHINI

Sono invece diversi gli assenti in casa Sassuolo, con mister Iachini che per l’insidiosa trasferta di Roma dovrà fare a meno di Sensi, Biondi, Cassata, Dell’Orco e Letscher, tutti assenti ormai da diverse settimane. Il modulo con cui si disporranno in campo gli emiliani sarà il solito 4-3-3, con Consigli fra i pali, Gazzola come terzino di destra e Peluso invece sulla fascia mancina, mentre in mezzo i soliti Goldaniga e Acerbi. A centrocampo toccherà a Magnanelli dirigere le azioni della squadra, affiancato da Missiroli nel ruolo di intermedio di destra, e da Duncan sulla sinistra. Infine il trio d’attacco, con Iachini che da per l’ennesima volta fiducia a Berardi, largo a destra, con Falcinelli in mezzo, galvanizzato dalla recente rete contro l’Inter, e Politano a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SASSUOLO: IL TABELLINO

Roma (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, Strootman; 8 Perotti, 9 Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

A disp: 28 Skorupski, 15 Moreno, 5 Juan Jesus, 55 Castan, 33 Emerson, 25 Bruno Peres, 21 Gonalons, 7 Pellegrini, 17 Under , 23 Defrel, 30 Gerson, 14 Schick

Indisponibili: Karsdorp, Defrel

Squalificati: -

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 23 Gazzola, 24 Goldaniga, 15 Acerbi, 13 Peluso; 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 25 Berardi, 11 Falcinelli, 16 Politano. All. Iachini

A disp: 77 Pegolo, 70 Marson, 21 Lirola, 26 Rogerio, 28 Cannavaro, 6 Mazzitelli, 22 Frattesi, 98 Adjapong, 10 Matri, 14 Scamacca, 17 Pierini, 90 Ragusa

Indisponibili: Sensi, Dell’Orco, Biondini, Lestcher, Cassata

Squalificati: -

