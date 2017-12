Rende-Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Rende-Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C

30 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Rende-Akragas, LaPresse

Rende-Akragas, diretta dall'arbitro Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore (completano la terna arbitrale i guardalinee Dell'Olio e Politi), è in programma sabato 30 dicembre 2017 alle ore 16.30 presso lo stadio intitolato a Marco Lorenzon, le due squadre si affrontano nella ventunesima giornata di Serie C girone C. Dopo aver espugnato il Granillo di Reggio Calabria, il Rende vuole continuare a vincere per rinforzare la propria presenza in zona play-off e, perché no, avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice della classifica. Situazione ben diversa, invece, per gli ospiti sempre più ultimi in classifica con 3 punti di penalità sul groppone, ma sono le vicissitudini societarie e fuori dal campo a preoccupare maggiormente: la squadra, infatti, è sull'orlo del fallimento e le trattative febbrili finora non hanno portato a nulla di buono, in queste ore si parla dell'interessamento da parte di una cordata di imprenditori iraniani ma per adesso non c'è nulla di ufficiale.

In queste condizioni è davvero difficile per l'allenatore Di Napoli e i calciatori concentrarsi e fare il proprio dovere sul terreno di gioco, consapevoli che da un momento all'altro potrebbero fare la fine del Modena. L'Akragas, inoltre, sembra battuto in partenza: i giganti hanno il peggior rendimento esterno di tutto il girone C della terza divisione e sono reduci da cinque sconfitte nelle ultime cinque trasferte, si prospetta quindi una missione al limite del proibitivo in terra calabrese con il Rende che in casa non sta sfigurando di certo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv del match Rende Akragas poiché non si tratta di un anticipo (SportItalia) o di un posticipo (RaiSport), tuttavia i tifosi delle due squadre possono collegarsi al sito http://www.elevensports.it e pagare una tariffa di 2,90 € per assistere alla diretta streaming video su internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI RENDE AKRAGAS

Il Rende potrebbe scendere in campo con il seguente undici: Forte in porta; Pambianchi, Sanzone e Porcaro al centro della difesa; Rossini e Gigliotti si accomoderanno sulle corsie esterne e completeranno il robusto centrocampo a cinque che prevede inoltre la presenza di Franco, Boscaglia e Laaribi; la coppia d'attacco, come al solito, sarà formata da Goretta e Vivacqua. L'Akragas di Di Napoli farà affidamento a Vono in mezzo ai pali, in difesa ci saranno i terzini Saitta e Russo con Mileto e Danese che cercheranno di non far avvicinare nessuno nella loro area di rigore; anche il centrocampo sarà a quattro con Longo e il brasiliano Vicente, i loro partner di reparto dovrebbero essere Rotulo e Navas; pochi dubbi sulla coppia d'attacco, Salvemini e Parigi sono i favoriti per una maglia da titolare.

LA CHIAVE TATTICA

Bruno Trocini si trova molto bene con il 3-5-2, un modulo che gli consente di coprirsi molto bene per poi affondare il colpo in contropiede, mentre in questa stagione Lello Di Napoli non sembra aver ancora trovato la quadra del cerchio: partito con il 3-4-2-1, il mister dell'Akragas è poi passato al 4-4-2, tentando anche la strada del 4-2-3-1 negli scontri diretti in cui la squadra aveva assolutamente bisogno di vincere.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker danno il Rende nettamente per favorito, e come potrebbe essere altrimenti visto l'andamento delle due squadre? La vittoria del club calabrese è quotata a 1,65 su WilliamHill mentre il successo esterno dei siciliani viene dato a 5,25 su Bet365, per completezza d'informazione riportiamo ance la quota di 3,60 fissata da Bwin per il pareggio. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente segnati, Unibet propone una vincita di 2,30 per l'Over e di 1,54 per l'Under, avendo a che fare con due squadre non particolarmente propense a scoprirsi e a giocare lunghe. Vi segnaliamo inoltre il risultato esatto di 2-0 in favore del Rende che Betclic valuta con una quota di 6,50.

