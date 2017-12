Probabili formazioni/ Verona Juventus : quote e le ultime novità live (Serie A 19^ giornata)

30 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Verona Juventus (LaPresse)

Il programma della 19^ giornata della Serie A si chiuderà con la sfida tra Verona e Juventus: il fischio d’inizio è atteso per questa sera allo stadio Bentegodi per le ore 20.45. Nell’ultima giornata della fase di andata del campionato ecco un banco di prova che storicamente non si annuncia semplice per la formazione di Allegri. Al Bentegodi, infatti la compagine gialloblu è stata spesse volte fatale alla Vecchia Signora, come ben racconta anche l’ultimo testa a testa (in Veneto successo per 2-1 degli scaligeri). Ecco perchè Mister Allegri e i suoi oggi non potranno abbassare la guardia: i tifosi poi sperano che questo difficile banco di prova possa essere lo scenario di un grande ritorno in grande stile di Paulo Dybala. Vediamo allora come i due tecnici e le rispettive compagini si sono preparati a questo incontro, andando a esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di Verona-Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Dato il valore e il cammino fin qui fatto dalla squadra di Mister Allegri non ci sorprenderà scoprire che è la Juventus la favorita d’obbligo per il match al Bentegodi di questa sera nella 19^ giornata della Serie A. Controllando le quote fissate alla vigilia dal portale di scommesse sportive snai.it ecco che nell’1x2 il successo del Verona è stato dato a 14.00, contro il 1.21 fissato invece per la vittoria della Juventus: pareggio invece quotato a 6.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI PECCHIA

Rispetto all’iniziale 4-4-1-1 pensato alla viglia di questa 19^ giornata di Serie A, è assai probabile che Mister Pecchia possa virare verso il più noto e consolidato 4-2-3-1 come modulo tattico per la sua probabile formazione: in ogni caso i nomi dei titolari di fatto rimangono gli stessi. La partita contro la Juventus è troppo importante perché il tecnico della compagine gialloblu possa tentare qualche novità tattica non pienamente collaudata: ecco quindi che vi sono ben pochi ballottaggi in corso nello spogliatoio. Partendo dalla difesa, che ovviamente vedrà Nicolas tra i pali, ecco che troveremo Heurtaux e Caracciolo al centro del reparto arretrato mentre il duo Ferrari-Caceres avrà il compito di presidiare le corsie. Poche le sorprese anche in mediana quindi: seguendo l’ipotesi del reparto a 2 di fronte alla difesa ecco che saranno titolari in campo stasera Zuculini e Buchel (questo appena rientrato dopo una brutta influenza): Valoti agirà sulla trequarti. Qualche dubbio in più forse in attacco: qui Verde e Romero saranno titolari sull’esterno mentre per il ruolo di prima punta il rande ex del match Moise Kean rimane in contesa con Pazzini.

GLI 11 DI ALLEGRI

Rimangono in casa Juventus i dubbi sul modulo con cui scendere in campo al bentegodi: al centro della disputa Miralem Pjanic, che registrato nei giorni scorsi un affaticamento muscolare, rimane in forse. Nel caso in cui il regista dovesse farcela ecco che si andrebbe verso il 4-3-2-1, dove le scelte di Allegri paiono fatte. Esclusi Buffon e De Sciglio che nei giorni scorsi non si sono allenati in gruppo, dovrebbe tornare a titolare Paulo Dybala: una grande occasione per la Joya, in netto calo in termini di prestazioni e gol. Ecco quindi che in campo dovremmo vedere tra i pali di nuovo il polacco Szczesny, con avanti a se il duo di centrali Chiellini-Benatia: Alex Sandro e Lichtsteiner sono i principali indiziati per coprire le fasce. Sarà invece Pjanic ad agire in cabina di regia, con Matuidi e Khedira a supporto a centrocampo: in caso però di un reparto a due secondo il classico 4-2-3-1, sarà il ovviamente l'ex Roma il primo ad accomodarsi in panchina (Dybala quindi agirebbe sulla tre quarti e ritroverebbe il campo uno tra Cuadrado e Mandzukic). Per quanto riguarda l’attacco, come abbiamo annunciato, questa partita potrebbe essere la grande occasione di redenzione di Dybala: l’argentino sarà in campo con Douglas Costa a supporto di Gonzalo Higuain prima punta.

IL TABELLINO

VERONA (4-2-3-1): 1 Nicolas; 8 Ferrari, 12 Caracciolo, 75 Heurtaux, 26 Caceres; 5 Zuculini, 77 Buchel, 2 Romulo, 27 Valoti, 7 Verde; 9 Kean. All. Pecchia.

A disposizione: Silvestri, Coppola, Bearzotti, Felicioli, F. Zuculini, Laner, Fossati, Calvano, Bessa, Lee, Pazzini

JUVENTUS (4-3-2-1): 23 Szczesny; 12 A. Sandro, 3 Chiellini, 4 Benatia, 26 Lichtsteiner; 14 Matuidi, 5 Pjanic, 6 Khedira; 211 D. Costa, 10 Dybala; 9 Higuain. All. Allegri

A disposizione: Pinsoglio, Loria, Barzagli, Rugani, Asamoah, Marchisio, Bentancur, Sturaro, Cuadrado, Mandzukic, Bernardeschi, Pjaca.

