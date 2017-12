Risultati Coppa Italia volley/ Tabellone, diretta live score delle partite e qualificate (quarti, oggi)

Risultati Coppa Italia volley Femminile: diretta live score, programma delle partite dei quarti di finale e tabellone con le squadre qualificate alle semifinali.

30 dicembre 2017 Michela Colombo

Saugella Monza - Risultati volley femminile Coppa Italia (da Twitter ufficiale)

Il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia del volley femminile A1 si chiuderà oggi sabato 30 dicembre 2017: ecco infatti che in questa serata si giocheranno i quattro match di ritorno. Per tre dei 4 campi impegnati inoltre va detto che il fischio d’inizio è atteso per le ore 20.30: solo la partita tra Modena e Busto (posticipo anche nella fase di andata) avrà inizio alle ore 20.30. Vediamo quindi allora nel dettaglio le sfide che si accenderanno in questa serata: chi troverà un posto alle prossime semifinali della Coppa Italia di Serie A1? La prima candidata per le semifinali ovviamente è la campionessa d’inverno della regular season di A1 Conegliano: le pantere affronteranno oggi in casa Il Bisonte Firenze con fischio d’inizio atteso per le ore 20.30. Nella partita di andata dopo tutto le venete, autrici fin qui di una brillante stagione, hanno trovato la vittoria corsara per 3-0. L’altra grande protagonista attesa è ovviamente la Campionessa d’Italia Novara: le azzurre oggi saranno padrone di casa al Pala Igor contro Pesaro, battuta solo pochi giorni fa nell’andata di Coppa Italia per 3-0.

LE SFIDE PIU’ COMPLICATE

Sono due le partite che si annunciano più complicate del previsto, almeno alla vigilia del turno di ritorno dei quarti di finale. La prima senza dubbio è quella tra Scandicci e Monza, attesa per le ore 20.30 in terra toscana: nel match di andata infatti erano state a sorpresa le lombarde ha trovare un netto successo per 3-0. Le ragazze di Carlo Parisi, vere outsider della prima parte della stagione del Campionato della Serie A1, infatti si sono fatte beffare con un risultato che sarà ben difficile da superare. L’unica chance di Scandicci infatti è quella di vincere per 3-0 e riaprire il discorso qualificazione al Golden Set che si giocherà su 15 punti. Situazione complicata anche per Busto Arsizio, oggi padrona di casa contro la Liu Jo Nordmeccanica Modena: la partita avrà però inizio alle ore 21.00. Le farfalle, dopo aver dominato agilmente nei primi parziali si sono fatte poi riprendere dalle bianconere uscite vittoriose per 3-2 in casa. Ecco quindi che le ragazze di Mencarelli potrebbero ancora trovare un posto alle semifinali della Coppa Italia di serie A1 solo in caso di vittoria netta per 3-0 o 3-1: se si andasse al tie break le biancorosse si giocherebbero il posto al Golden Set.

RISULTATI QUARTI COPPA ITALIA

Ore 20.30 Conegliano Firenze

Ore 20.30 Novara Pesaro

Ore 20.30 Scandicci Monza

Ore 21.00 Busto Arsizio Modena

