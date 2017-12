Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite (19a giornata)

Risultati Serie A, classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite (19a giornata). In campo oggi tutte le squadre a completamento dell’ultimo turno della stagione

Dopo l’anticipo di ieri fra il Crotone e il Napoli, proseguirà quest’oggi la diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A, l’ultima per quanto riguarda l’annata 2017. Andiamo quindi a scoprire insieme tutte le partite che si giocheranno nelle prossime ore, che ricordiamo, saranno distribuite su quattro orari: il classico anticipo delle ore 12:30, le sfide delle 15:00, e i due posticipi delle 18:00 e delle 20:45.

RISULTATI SERIE A, L'ANTICIPO CROTONE NAPOLI (0-1)

La gara Crotone-Napoli, terminata 0-1, è stata molto più combattuta di quanto ci si potesse aspettare. Gli azzurri l'hanno vinta nel primo tempo, sbloccandola con una bella palla al centro dell'area di rigore sfruttata da una giocata di Marek Hamsik. Lo slovacco decide con un tiro forte e preciso la partita, con i pitagorici che non riusciranno più a tornare in parità. Nonostante il solo gol siglato in tutti i novanta minuti nella ripresa sono diverse le emozioni che ci regala l'Ezio Scida. Pepe Reina è decisivo in un paio di occasioni, dicendo no ad Ante Budimir pronto a calciare proprio dopo l'errore dello spagnolo con i piedi. Poco dopo un tiro da fuori trova ancora pronto l'estremo difensore dei campani. Nel finale Lorenzo Insigne coglie una traversa, mentre Alex Cordaz toglie dall'incrocio un tiro di Amadou Diawara e chiude di piedi sull'accorrente José Maria Callejon. Dopo la partita i pitagorici protestano moltissimo per due episodi. Il primo è un evidente tocco con la mano di Dries Mertens in area di rigore, mentre il secondo un dubbio contatto tra Federico Ceccherini e Cristian Maggio sul quale però non sembra esserci niente di particolare.

LE PARTITE IN PROGRAMMA PER LA 19A GIORNATA DI SERIE A

A dare il via alle danze sarà il Milan di Gennaro Gattuso. Dopo l’euforia per la bella e convincente vittoria nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, la compagine rossonera proverà a chiudere in bellezza questo triste 2017, rialzando la testa anche in campionato. I meneghini dovranno vedersela però con un avversario ostico, la Fiorentina di Pioli, al Franchi di Firenze. Buon momento della Viola, che al di là dell’eliminazione in Coppa, non subisce gol da ben 360 minuti, e punta ovviamente a regalare l’ultimo successo dell’anno ai propri tifosi. Spazio quindi ai match delle ore 15:00, fra cui quello dell’Olimpico di Roma fra i giallorossi e il Sassuolo. La squadra di Di Francesco viene dalla sconfitta con la Juventus, e proverà a tornare alla vittoria fra le mura domestiche, e l’avversario sembra decisamente alla porta degli uomini in giallorosso. La Sampdoria, sesta in classifica, potrebbe riavvicinarsi alla vetta della graduatoria dopo un periodo un po’ altalenante, visto che giocherà l’ultima del 2017 al Marassi contro la Spal, squadra che invece lotta per non retrocedere. In campo oggi pomeriggio alle ore 15:00 anche l’Atalanta, che si conferma fra le migliori squadre del nostro campionato, e che ospiterà all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo il Cagliari di Lopez, privo di uno dei suoi uomini migliori, Joao Pedro, squalificato dopo la sfida con la Fiorentina. Proverà a continua la sua splendida cavalcata anche l’Udinese di Oddo, che però dovrà vedersela allo stadio Dall’Ara con un osso duro, ovvero, i padroni di casa del Bologna, dodicesimi in classifica con 24 punti, gli stessi tra l’altro dei friulani. A completamento delle partite delle ore 15:00, la sfida dello stadio Grande Torino fra la squadra di Mihajlovic e il Genoa, nonché il match di Benevento fra i giallorossi e il Chievo: riusciranno i campani ad incrementare il proprio bottino, ancora fermo a quota un punto? Il clou di questa diciannovesima giornata sarà comunque la partita di San Siro delle ore 18:00, quando l’Inter ospiterà la Lazio. Nerazzurri in crisi, e reduci da tre sconfitte consecutive fra campionato e Coppa Italia. Biancocelesti che invece volano, e sono pronti ad espugnare il Meazza. Una gara molto importante in ottica Europa, visto che l’Inter è a quota 40 punti in classifica, terza assoluta, mentre la Lazio è quinta a 36, ma con una gara in meno, e in caso di successo si porterebbe proprio a ridosso dei nerazzurri. Chiudiamo il programma della diciannovesima giornata con il posticipo delle 20:45 dello stadio Bentegodi, la sfida fra l’Hellas Verona e la Juventus. Bianconeri che ovviamente cercheranno di portarsi a casa una nuova vittoria, proseguendo le ottime prestazioni delle ultime uscite, con la squadra di Allegri che non subisce gol da ben otto match.

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI SERIE A

Ore 12:30 Fiorentina-Milan

Ore 15:00 Torino-Genoa

Ore 15:00 Benevento-Chievo

Ore 15:00 Roma-Sassuolo

Ore 15:00 Sampdoria-SPAL

Ore 15:00 Atalanta-Cagliari

Ore 15:00 Bologna-Udinese

Ore 18:00 Inter-Lazio

Ore 20:45 Verona-Juventus

Classifica: Napoli 48, Juventus 44, Inter 40, *Roma 38, *Lazio 36, *Sampdoria, Atalanta 27, Fiorentina 26, *Udinese, Torino, Milan, Bologna 24, Chievo 21, Sassuolo 20, Genoa, Cagliari 17, Crotone, Spal 15, Verona 13, Benevento 1

*Una partita in meno

