Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta live score: gironi A, C (oggi, 21a giornata)

Risultati Serie C, classifiche aggiornate e diretta live score: gironi A e C. Oggi si giocano ben 17 partite per la 21a giornata (sabato 30 dicembre).

30 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati Serie C - LaPresse

La Serie C completa oggi sabato 30 dicembre la sua ventunesima giornata, seconda del girone di ritorno. Come già settimana scorsa, tutto il programma è anticipato di un giorno per garantire riposo domani, ultimo dell’anno. Di conseguenza è come se fosse domenica e scenderanno in campo il girone A e il girone C, già inaugurato ieri dall’anticipo Trapani-Lecce, che si è aggiunto alle partite del girone B. Ci attenderanno dunque la bellezza di 17 partite, fra l’altro in tre sole fasce orarie dal momento che non ci saranno incontri in prima serata, una saggia scelta da parte della Lega visto che siamo in pieno inverno e a ridosso di Capodanno. Esaminiamo dunque che cosa ci attenderà in un ricchissimo pomeriggio.

GIRONE A: PARTITE IN PROGRAMMA E CLASSIFICA

Per il girone A si giocheranno ben sette partite già alle ore 14.30: si tratterà di Arezzo-Giana, Cuneo-Piacenza, Monza-Pistoiese, Olbia-Gavorrano, Pro Piacenza-Carrarese, Siena-Pisa e Viterbese-Arzachena, mentre alle ore 18.30 è in programma il fischio d’inizio di Livorno-Prato e Pontedera-Lucchese. I riflettori sono puntati soprattutto sulla capolista Livorno, che può contare su un vantaggio di ben 10 punti sul Siena secondo, anche se la Robur ha una partita da recuperare. Resta il fatto che si può tranquillamente parlare di fuga, che il Livorno proverà a consolidare ulteriormente approfittando di un turno che sulla carta non potrebbe essere più favorevole, visto che allo stadio Armando Picchi arriverà il Prato fanalino di coda, mentre il Siena se la vedrà con il Pisa che è terzo ad appena un punto dai bianconeri, dunque una sorta di spareggio per stabilire chi sarà la più credibile alternativa al Livorno. Potrebbe approfittarne la Viterbese, attualmente quarta con 34 punti, che giocherà in casa contro l’Arzachena.

GIRONE C: PARTITE IN PROGRAMMA E CLASSIFICA

Le otto partite che restano da disputare nel girone C saranno distribuite così: alle ore 14.30 Catania-Casertana, Matera-Sicula Leonzio e Monopoli-Racing Fondi; alle ore 16.30 Catanzaro-Reggina, Fidelis Andria-Siracusa, Paganese-Cosenza e Rende-Akragas; infine alle ore 18.30 Virtus Francavilla-Bisceglie. Considerato che il big-match fra Trapani e Lecce è già stato giocato ieri, oggi i riflettori saranno tutti sul Catania, unica delle prime tre della classifica del girone meridionale che deve ancora completare l’anno solare 2017. Il turno è sulla carta favorevole per i rossazzurri che ospitano la Casertana e dovranno vincere per approfittare dello scontro fra le due rivali. Il Siracusa invece punta a consolidare lo status di quarta forza del girone C, per farlo dovrà vincere sul campo della Fidelis Andria, però penultima in classifica e dunque bisognosa di punti che sarebbero molto pesanti in ottica salvezza.

SERIE C 21^ GIORNATA, GIRONE A

Ore 14.30

Arezzo-Giana

Cuneo-Piacenza

Monza-Pistoiese

Olbia-Gavorrano

Pro Piacenza-Carrarese

Siena-Pisa

Viterbese-Arzachena

Ore 18.30

Livorno-Prato

Classifica: Livorno 46; Siena* 36; Pisa 35; Viterbese 34; Giana 29; Monza, Olbia 27; Pistoiese* 26; Carrarese 25; Alessandria, Arezzo (-2), Arzachena, Lucchese 24; Piacenza* 23; Pro Piacenza, Pontedera 21; Cuneo 17; Gavorrano 13; Prato 11.

SERIE C 21^ GIORNATA, GIRONE C

Ore 14.30

Catania-Casertana

Matera-Sicula Leonzio

Monopoli-Racing Fondi

Ore 16.30

Catanzaro-Reggina

Fidelis Andria-Siracusa

Paganese-Cosenza

Rende-Akragas

Ore 18.30

Virtus Francavilla-Bisceglie

Classifica: Lecce 44; Catania 41; Trapani 36; Siracusa 32; Juve Stabia, Matera (-2), Rende, Francavilla 28; Cosenza, Bisceglie 26; Catanzaro (-1) 24; Monopoli 23; Fondi 21; Sicula Leonzio* 19; Casertana, Reggina 18; Paganese 16; Andria (-1) 15; Akragas (-3) 10.

© Riproduzione Riservata.