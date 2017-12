Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score (14^ giornata Superlega)

Risultati volley maschile: classfica aggiornata e diretta live score delle partite della 14^ giornata della Serie A1. Si comincia con Milano-Trento alle ore 16.30.

30 dicembre 2017 Michela Colombo

Trento - Risultati volley maschile (da facebook ufficiale)

Si accenderà oggi 30 dicembre 2017 la 14^ giornata del Campionato di volley maschile della Serie A1, prima del turno di ritorno e ultima dell’anno solare 2017. Ancora una volta la Superlega va veloce e soprattutto non abbandona i suoi appassionati e tifosi durante le feste invernali: dando un occhio al calendario infatti vediamo subito che i match attesi oggi sono tutti di grandissimi prestigio. Chi saranno i vincitori in questo primi turno della seconda metà della regular season? Vista anche la particolare data in qui è stata programmata la 14^ giornata della Serie A1 non ci sorprende che il programma sia piuttosto complesso. Non ci saranno anticipi in questo turno (solo un posticipo) ma gli orari del fischio d’inizio non sono allineati. Si comincerà presto alle ore 16.30 al Pala Yamamay con la sfida tra Milano e Trento a cui la squadra di Lorenzetti arriva con la vigilia di tornare a stupire con l’ottava vittoria di fila.

I MATCH IN PROGRAMMA

Saranno invece ben 4 gli incontri attesi alle ore 18.00: si comincerà quindi al Pala Florio con la sfida tra Castellana Grotte e Modena. La squadra gialloblu pare aver risolto i problemi interni e specialmente il triangolo tra Stoytchev e i fratelli Ngapeth: la squadra emiliana quindi dopo qualche passo falso non dovrebbe fare fatica a tornare presto al suo meglio. Stesso orario anche per il fischio d’inizio del match tra Sora e Monza: qui la compagine di Barbiero proverà a riscattarsi dall’ultima piazza nella graduatoria, sfruttando anche la vittoria ottenuta su Vibo Valentia nella giornata precedente. Proprio la Tonno Callipo tornerà in campo ma lo farà sul difficilissimo campo dell’eurosuole: alle 18.00 ecco infatti Civitanova, impaziente di riprendersi la prima piazza della classifica della Serie A1. Alla stessa ora ecco poi il match tra Piacenza e Ravenna, dove la squdra di Fabio Soli ovviamente darà il massimo per riscattare gli utlimi tre KO rimediati in campionato. Il programma della 14^ si completerà quindi alle ore 18.15 con il match tra Padova e Perugia, dove cui gli umbri, campioni d’Inverno proveranno a conservare il ruolo di capolista.

IL POSTICIPO

Uno solo sarà il posticipo previsto in questa 14^ giornata del campionato di Superlega: per questo turno della Serie A1 di volley maschile si ritornerà in campo il prossimo 25 gennaio. Quel giorno infatti si accenderà la partita tra Verona e Latina, attesa all’Agsm Forum alle ore 20.00. Ecco quindi che la classifica generale al termine di questo turno della Serie A1 nuovamente non sarà al completo: tale situazione si manterrà poi per i prossimi 5 turni, visto che sono già stati mesi in calendario parecchi infrasettimanali.

RISULTATI 14^ GIORNATA

Ore 16.30 Milano Trento

Ore 18.00 Castellana Grotte Modena

Ore 18.00 Civitanova Vibo Valentia

Ore 18.00 Paicenza Ravenna

Ore 18.00 Sora Monza

Ore 18.15 Padova Perugia

LA CLASSIFICA

Perugia 33

Civitanova 32

Modena 30

Verona 26

Padova 23

Trento 22

Milano 21

Piacenza 20

Ravenna 20

Latina 12

Monza 12

Vibo Valentia 9

Castellana 7

Sora 6

