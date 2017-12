Roma-Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Roma Sassuolo info streaming video e tv: all'Olimpico sfida del cuore per Di Francesco. Quote, orario e probabili formazioni, Serie A 19^ giornata

Roma, il tecnico Eusebio Di Francesco all'Olimpico (LaPresse)

Roma-Sassuolo, in programma questo sabato alle ore 15 nella sempre gradevole cornice dello stadio “Olimpico”, sarà diretta dal signor Daniele Orsato, arbitro della sezione AIA di Schio: il match che, proprio in vista del giro di boa del girone di andata, vedrà di fronte i giallorossi di Eusebio Di Francesco per la prima volta opposto al suo passato recente sarà un importante test non solo per vedere se i padroni di casa hanno smaltito le scorie della sconfitta di Torino ma anche per capire se i ragazzi di Iachini possono tentare una nuova impresa dopo aver fatto risultato contro l’Inter.

La gara che andrà in scena questo weekend non è un testa-coda ma poco ci manca: infatti, da una parte c’è la Roma che viaggia al quarto posto in graduatoria a 38 punti e con ancora una gara da recuperare (potendo virtualmente sperate nel terzo posto) e dall’altra un Sassuolo in leggera ripresa ma che, a quota 20, ha un margine di sole cinque lunghezze sulla zona retrocessione. Per quanto riguarda i capitolini, vincere aiuterebbe a restare agganciati al duo di testa formato da Napoli e Juventus, mentre i neroverdi ospiti, pur col pronostico nettamente a sfavore, proveranno a far comunque bella figura di fronte al loro ex allenatore, con Beppe Iachini che vuol mostrare di essere in grado di tenere ancora gli emiliani in Serie A.

ROMA SASSUOLO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma-Sassuolo sarà visibile, come al solito, in diretta sui canali satellitari della pay tv, ovvero su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Calcio 1 (canale 251), oltre che in streaming attraverso l’app di Sky Go mediante pc e dispositivi mobile (tablet e smartphone) per i possessori di un abbonamento. Infine, il match dello stadio “Olimpico” sarò trasmesso anche sul digitale terrestre da Premium Sport2.

IL CONTESTO

Sono due formazioni che, al di là dei risultati ottenuti nel mese di dicembre, arrivano col morale alto e in salute al match in programma questo pomeriggio allo stadio “Olimpico”. La Roma di Di Francesco, come detto, è reduce dall’amaro KO maturato di misura (1-0) a Torino, mentre nelle precedenti quattro uscite i capitolini hanno collezionato due deludenti pareggi fuori casa (1-1 in casa del Genoa e 0-0 a Verona col Chievo) e due successi, ottenuti tra le mura amiche contro Spal (3-1) e Cagliari (1-0). Per quanto riguarda invece il Sassuolo, pare che la cura del subentrato Iachini stia dando qualche frutto, tanto che i neroverdi nello scorso turno hanno vinto 1-0 al “Mapei Stadium” contro l’Inter: quel successo aveva fatto seguito a un ciclo caratterizzato da due vittorie consecutive (una in casa contro il Crotone e l’altra ai danni della Sampdoria a “Marassi”) e tre sconfitte, di cui la più pesante in casa contro l’Hellas Verona (0-2), diretta concorrente per la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SASSUOLO

Ma con quali formazioni scenderanno in campo Roma e Sassuolo nell’ultimo impegno del 2017 oltre che del girone di andata? I giallorossi non derogheranno dall’oramai consolidato 4-3-3, dove Alisson difenderà i pali assieme a una linea difensiva a quattro composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov, mentre a centrocampo giostreranno i soliti Nainggolan, De Rossi e Strootman; infine, in attacco, saranno Perotti e Schick a supportare Dzeko. Iachini, dal canto suo, pare intenzionato a schierare i suoi con un 4-3-3 molto simile: Consigli giocherà in porta, mentre la retroguardia sarà formata da Lirola, Goldaniga, Acerbi e Peluso. In mezzo al campo, spazio alla regia di Magnanelli, coadiuvato da Missiroli e Duncan, e con il tridente offensivo composto da Falcinelli e la coppia Berardi-Politano sulle fasce.

LA CHIAVE TATTICA

Uno dei temi più interessanti di Roma-Sassuolo, due compagini che giocano un calcio per certi versi simile (nonostante la differenza di interpreti) sarà la sfida non solo tra i rispettivi dirimpettai di fascia ma anche tra le mezzepunte di cui dispongono Di Francesco e Iachini. I giallorossi proveranno a scardinare le resistente degli ospiti grazie a due terzini d’assalto come Florenzi e Kolarov, senza dimenticare Perotti e Schick reinventato esterno a supporto di Dzeko. Riusciranno Lirola e Peluso a contenere le avanzate dei due terzini romanisti? Ad ogni modo, in avanti, Iachini dispone di due ex pupilli di Di Francesco, Politano e Berardi, che potrebbero fare male se in giornata di grazia.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista di Roma-Sassuolo, pare che il pronostico dei bookmakers sia praticamente a senso unico e le quote proposte dalle agenzie di betting puntano tutte su un facile successo dei padroni di casa: infatti, su Sisal Matchpoint il segno “1” viene dato solo a 1.33, mentre una ipotetica scorribanda esterna degli emiliani renderebbe ben 10.50 volte la quota su Unibet; infine, sempre su Unibet il pareggio è quotato a un 5.60 che potrebbe interessare qualche scommettitore più smaliziato. Sul versante delle puntate di Under e Over, ecco che ancora Unibet propone un 2.70 in caso di gara con meno di tre gol; al contrario l’Over è quotato solo a 1.50 da Bet365, lasciando intendere che i “bookies” prevedono una goleada da parte dei padroni di casa.

© Riproduzione Riservata.