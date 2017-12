Sampdoria Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sampdoria Spal info streaming video e tv; probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match a Marassi per la 19^ giornata del girone di andata di Serie A

Sampdoria Spal, partita diretta dal signor Luca Pairetto, figlio d’arte del più celebre Pierluigi, è in programma questo pomeriggio (ore 15) nella cornice dello stadio “Marassi” di Genova. La gara tra doriani ed emiliani arriva proprio all’ultima giornata del girone d’andata e servirà anche a fare un po’ la tara alle ambizioni delle due compagini, apparse meno brillanti in autunno rispetto all’ottimo avvio estivo. La squadra di Marco Giampaolo ha infatti perso terreno ed è stata raggiunta dalle inseguitrici per quella che si preannuncia una accesa lotta per l’Europa League: i ragazzi di Leonardo Semplici, invece, galleggiano ai margini della zona-retrocessione e sono alla ricerca di punti non solo per rintuzzare i tentativi di sorpasso dell’Hellas Verona ma anche per staccare il Crotone e lasciare ai calabresi il terzultimo posto in solitaria.

La Sampdoria infatti si trova attualmente al sesto posto a 27 punti, a pari merito con una Atalanta in risalita e ora deve tornare a correre per non vanificare quanto di buono fatto nel primo scorcio di autunno, quando aveva battuto anche Juventus e Milan: l’impegno contro i biancazzurri potrebbe essere l’occasione per la Giampaolo band di fare bottino pieno. La Spal, come detto, si trova al diciottesimo posto in graduatoria con 15 punti (frutto di tre vittorie, sei pareggi e nove sconfitte) assieme al Crotone: l’Hellas Verona è soli due punti dietro mentre Cagliari e Genoa (le prime due formazioni al momento virtualmente salve) hanno due lunghezze di vantaggio e, proprio per questo motivo, una eventuale vittoria a Genova proietterebbe la Spal fuori dalla zona calda proprio al giro di boa, dando morale per il prosieguo del torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Spal sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della pay tv del satellite: l’appuntamento è su Sky Calcio 3 (il numero 253) e naturalmente ci sarà la possibilità di assistere alla partita dello stadio di Marassi anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Vediamo quale è stato il ruolino di marcia di Sampdoria e Spal nel corso dell’ultimo mese. Nelle ultime cinque uscite, i blucerchiati non hanno mai vinto e, per paradosso, si sono inceppati proprio dopo il clamoroso 3-2 col quale hanno battuto la Juventus in casa lo scorso 19 novembre: da lì, solo un pareggio (2-2 a Cagliari) e poi 4 KO (in successione a Bologna, in casa con la Lazio e col Sassuolo e, infine, a Napoli nello scorso turno) che hanno peggiorato una fin lì ottima classifica. Per quanto riguarda invece la Spal, ben cinque punti raccolti nelle recenti tre uscite, grazie ai due pareggi, entrambi per 2-2, ottenuti allo stadio “Paolo Mazza” con Torino ed Hellas Verona, mentre il successo è arrivato in trasferta sul terreno del derelitto Benevento; l’ultima sconfitta invece risale al primo dicembre (3-1 in casa della Roma).

PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-SPAL

Quali saranno rispettivamente le scelte di Marco Giampaolo e Leonardi Semplici in vista di Sampdoria-Spal? In casa blucerchiata pare oramai tutto deciso, sia a livello di modulo, sia di uomini: largo quindi al collaudato 4-3-1-2 in cui ci sarà Viviano in porta e, davanti a lui, una difesa formata da Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Strinic, mentre a centrocampo riecco il “rombo” con Torreira vertice basso, Barreto e Praet accanto a lui e con Ramirez in posizione di trequartista e vertice alto alle spalle della solita coppia Quagliarella-Zapata.

Gli ospiti, invece, non derogheranno da quel 3-5-2 che peraltro ne ha fatto le fortune in cadetteria l’anno scorso: tra i pali sarà confermato Gomis, protetto da una retroguardia schierata a tre con Salamon, Vicari e Felipe, mentre i due esterni che trasformeranno il modulo in un 5-3-2 in fase di copertura saranno Lazzari e Mattiello. In mezzo al campo giocheranno Schiattarella, Viviani e Grassi mentre in attacco è ballottaggio serrato fra le quattro punte, con Antenucci e Floccari in leggero vantaggio su Borriello e Paloschi.

LA CHIAVE TATTICA

Uno dei motivi tattici più interessanti del match che questo sabato vedrà di fronte Sampdoria e Spal è il duello sulle fasce tra gli esterni delle formazioni di Giampaolo e Semplici. Infatti, oltre alla sfida nella sfida tra due scafati bomber campani della massima serie (Quagliarella da una parte e Borriello dall’altra), il match potrebbe decidersi sulle fasce con i blucerchiati che possono vantare la spinta inesauribile di Bartosz Bereszynski e Ivan Strinic, mentre gli spallini risponderanno con la coppia tutta italiana formata da due talenti di belle speranze al loro primo, vero campionato di Serie A, vale a dire Manuel Lazzari e Federico Mattiello.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto concerne invece l’ambito delle scommesse e dei pronostici, le quote che i “bookies” propongono per questo match vedono la Sampdoria nettamente favorita sulla Spal: infatti, ad esempio, Snai quota a 1.70 la vittoria dei blucerchiati, mentre un eventuale successo degli ospiti renderebbe addirittura 5.25 volte la giocata con Sisal Matchpoint. Gli scommettitori più smaliziati, invece, potrebbero tentare la fortuna puntando sul segno “X” proposto alla quota di 4.00 da Bet365. Infine, per gli amanti delle puntate su Under e Over, va segnalato che l’eventualità di un risultato finale con meno di tre gol complessivi è dato a un buon 2.16 da Unibet, mentre invece l’Over è pagato a 1,72 da Sisal Matchpoint.

