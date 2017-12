Serena Williams/ Streaming video e diretta tv: il ritorno della regina (Mubadala Tennis Abu Dhabi)

Mubadala World Tennis Championship info streaming e diretta tv: terza giornata, il clou sarà il match fra Serena Williams e Jelena Ostapenko (oggi 30 dicembre)

30 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Serena Williams (LaPresse)

Oggi sabato 30 dicembre è la terza e ultima giornata ad Abu Dhabi del Mubadala World Tennis Championship, un torneo di esibizione ma comunque significativo, perché di fatto ci introduce nella nuova stagione del grande tennis che già a gennaio entrerà decisamente nel vivo con gli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2018 a Melbourne. Nella terza e ultima giornata di questo breve torneo l’attenzione si concentrerà soprattutto su Serena Williams, che torna in campo dopo la gravidanza e il parto. La campionessa americana infatti il 1° settembre scorso è diventata madre di una bambina e si accinge a tornare nel circuito Wta, ma intanto “assaggia” di nuovo il campo affrontando la lettone Jelena Ostapenko, che a giugno ha vinto il Roland Garros. Il 2017 dunque è stato memorabile per entrambe, anche se in modi diversi: per Serena Williams la gioia più grande che una donna possa provare, per la Ostapenko invece il primo Slam vinto in carriera segna ovviamente un importante salto di qualità nella carriera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Il Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare, in particolare su Sky Sport Mix e Sky Sport 2, canali numero 106 e 202 di Sky. Questo significa che gli abbonati potranno godere anche della diretta streaming video, che sarà disponibile tramite l'applicazione Sky Go. L’appuntamento principale sarà proprio quello con la partita fra Serena Williams e Jelena Ostapenko, alle ore 14.00 italiane, ma è da segnalare pure la finale del torneo di esibizione maschile, che vedrà di fronte il sudafricano Kevin Anderson e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, anche se il torneo degli uomini è stato segnato soprattutto dalle defezioni, dal momento che Novak Djokovic ha rinunciato a scendere in campo mentre Andy Murray (che ha preso il posto proprio del serbo) ieri ha giocato un solo set contro Bautista Agut.

