Siena-Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Siena-Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C

30 dicembre 2017 Fabio Belli

Siena, c'è il derby toscano con il Pisa (foto LaPresse)

Siena-Pisa, diretta dal signor Zanonato di Vicenza, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà un importante derby toscano nel programma della seconda giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. Oltre ad essere un sentito derby toscano, Siena-Pisa sarà anche a tutti gli effetti una sfida di vertice, visto che al momento i bianconeri occupano il secondo posto a quota trentasei punti nel girone A di Serie C, tallonati dai pisani a quota trentacinque. Il Livorno a quota quarantasei sembra irraggiungibile, e il derby servirà soprattutto a consolidare la seconda piazza. Il Siena arriva all’appuntamento dopo un importante riscatto, un quattro a uno in casa della Lucchese che ha dimostrato come la squadra creda ancora in un campionato di vertice, nonostante i tre passi falsi casalinghi contro Monza, Livorno e Pontedera che ne hanno complicato il cammino. Anche il Pisa, dopo il ko interno contro l’Arezzo, si è riscattato battendo l’Olbia con un secco due a zero, con i gol di Negro ed Euspei che hanno permesso ai nerazzurri di difendere il terzo posto dall’assalto della Viterbese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Segnaliamo che Siena-Pisa non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Artemio Franchi di Siena scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Pane tra i pali, Rondanini (autore di una doppietta nell’ultima trasferta di Lucca) schierato in posizione di terzino destro e Iapichino schierato in posizione di terzino destro, mentre Sbraga e D’Ambrosio saranno i due difensori centrali. Terzetto titolare di centrocampo composto da Vassallo, Gerli e Cristiani, con Guberti confermato in posizione di trequartista alle spalle del duo offensivo formato da Marotta e da Neglia. Risponderà il Pisa con il serbo Petkovic tra i pali, Birindelli e Filippini sulle corsie laterali difensive rispettivamente a destra e a sinistra, mentre Carillo e Ingrosso saranno i due difensori centrali. L’austriaco Gucher a centrocampo sarà affiancato da Di Quinzio e Izzillo, nel tridente offensivo nerazzurro partiranno dal primo minuto Negro, Eusepi e Mannini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse considerano la partita equilibratissima come ogni buon derby che si rispetti. Vittoria pisana quotata 2.88 da Unibet, successo interno senese proposto a una quota di 2.60 da William Hill e pareggio proposto a 3.00 volte la posta scommessa da Betclic. Per Bet 365, quota dell’over 2.5 fissata a 2.35 e quota dell’under 2.5 fissata a 1.57.

