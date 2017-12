Torino-Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Torino Genoa streaming video e tv. All'Olimpico una sfida di grande tradizione per la 19^ giornata di Serie A: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Torino-Genoa sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati, fischietto della sezione AIA di Pistoia. La gara valevole per la 19esima e ultima giornata del girone di andata di Serie A vedrà di fronte i granata allenata da Sinisa Mihajlovic e i rossoblu rivitalizzati dalla cura di Massimo Davide Ballardini si troveranno di fronte per una sfida che promette (anche per via delle due difese un po’ “ballerine”…) gol e anche quel tanto di spettacolo che non guasta mai. Infatti, le due compagini paiono essersi oramai allontanate dalla zona calda e, a metà classifica, proveranno a capire nel girone di ritorno quali sono le rispettive ambizioni.

Il Torino, infatti, si trova a quota 24 in classifica, al decimo posto assoluto ma condividendo la posizione con Bologna e Milan: un successo non consentirebbe ai padroni di casa di arrivare al giro di boa con 30 punti ma almeno di porre delle basi per una possibile, anche se difficile, rimonta in chiave Europa League. Per quel che concerne invece il Genoa, il Grifone attualmente staziona al quindicesimo posto assieme al Cagliari e i 17 punti rappresentano un bottino davvero magro che ma che ha consentito a Ballardini di tirarsi fuori almeno dal gorgo-retrocessione: però, con sole due lunghezze di margine su Crotone e Spal, sarebbe importante tornare dalla trasferta di Torino con almeno un punto per poi ricominciare il girone di ritorno con maggiore entusiasmo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La gara tra Torino e Genoa sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di pay tv di Sky su Sky Calcio 2 (canale 252), ma sarà pure visibile in diretta streaming video tramite l’app Sky Go, riservata ai soli abbonati e che consente di seguirla sui dispositivi mobili e su pc. Inoltre, sul digitale terrestre, il match dello stadio Olimpico andrà in onda su Premium Calcio 1 e in streaming per gli abbonati Mediaset tramite Premium Play.

IL CONTESTO

Vediamo di seguito quale è stato il ruolino di marcia recente di Torino e Genoa e come arrivano a questo scontro diretto le squadre di Mihajlovic e Ballardini. Negli ultimi sei turni, i granata hanno racimolato solamente una vittoria (peraltro in 11 contro 10) infliggendo un 3-1 a domicilio alla Lazio, ma perdendo poi col medesimo punteggio tra le mura amiche col Napoli: per il resto solo pareggi per la formazione del tecnico serbo (doppio 1-1 casalingo con Chievo e Atalanta, oltre allo 0-0 del “Meazza” col Milan e, nell’ultimo turno, il 2-2 a Ferrara con la Spal). Il Genoa, invece è reduce dal successo in extremis ma pesantissimo maturato a “Marassi” contro il Benevento, che ha fatto seguito a un buon 0-0 ottenuto a Firenze contro la Fiorentina: in precedenza, c’erano stati il pareggio intero per 1-1 con la Roma, la vittoria a Verona contro l’Hellas (0-1) e il brutto scivolone davanti al pubblico amico con l’Atalanta (1-2).

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-GENOA

Andiamo a scoprire quali sono le scelte dei rispettivi tecnici in vista del match che vedrà contrapposte questo weekend Torino e Genoa. Per quanto riguarda MIhajlovic, orfano di Belotti, largo ancora al 4-3-3 in cui Sirigu sarà titolare tra i pali, protetto da una linea a quattro composta da De Silvestri, N’Koulou, Burdisso e Molinaro, mentre a centrocampo Valdifiori avrà le chiavi della regia con accanto Obi e Rincon. Infine, nel tridente d’attacco, Niang farà da “falso nueve” al centro, supportato da Iago Falque e Berenguer.

Il Genoa risponderà probabilmente con un 3-5-2 che vedrà Perin in porta e il trio Izzo-Spolli-Zukanovic in difesa. A centrocampo, Bertolacci, Rigoni e Miguel Veloso avranno il compito di fare legna e collegare mediana e attacco, con Rosi e Laxalt a sprintare sulle corsie esterne. In attacco, Taarabt agirà da seconda punta al fianco di Lapadula.

LA CHIAVE TATTICA

In un match contraddistinto dalla presenza di diversi ex, uno dei temi tattici che potrebbero indirizzare il risultato finale è certamente la sfida nella sfida tra i due reparti avanzati. Dal momento che le rispettive retroguardie forniscono poche garanzie, Torino e Genoa punteranno su egli esterni tuttofare: tra i granata, in mancanza di Belotti, saranno gli ex rossoblu Iago Falque e Niang a scambiarsi il ruolo di punta centrale, mentre gli avversari (indipendentemente che giochi o meno Lapadula), vedranno le mezzepunte Pandev e Taarabt svariare su tutto il fronte d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco un veloce sguardo a quelle che sono le previsioni dei bookmakers in vista della gara tra Torino e Genoa. In base alle quote comunicate dalle varie società di betting, i granata paiono favori dal pronostico, con la Snai che pagherebbe 2.10 volte il segno “1”, mentre è dato a 3.75 l’eventuale affermazione esterna del Grifone; il pareggio, invece, renderebbe ben 3.40 volte la giocata con Unibet. Sul versante delle puntate su Under e Over, va sottolineato come sempre la Snai paghi 1.87 la prima evenienza (meno di tre gol al fischio finale); l’occorrenza dell’Over, invece, è data a 2.00 da Bet365.

