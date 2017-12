Valencia Barcellona/ Streaming video e tv, orario della replica e risultato finale (La Liga Promises)

30 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Valencia Barcellona Liga Promises (da facebook)

Valencia Barcellona è stata la finale che si è giocata ieri, venerdì 29 dicembre 2017, per il prestigioso torneo de La Liga Promises, la competizione che ha riunito ad Arona, nelle Tenerife le formazioni Under 12 dei migliori club del continente europeo. Naturalmente le squadre spagnole erano le più rappresentate e tutta spagnola è stata la finale che ieri sera ha visto di fronte il Valencia e il Barcellona, che in semifinale avevano eliminato rispettivamente l’Espanyol e l’Atletico Madrid, mentre la migliore squadra italiana (e anche migliore non spagnola) è stata l’Inter, che ha chiuso La Liga Promises Under 12 al quinto posto. Il risultato finale di Valencia Barcellona (chi vuole gustarsi la replica senza conoscere l’esito vada direttamente al prossimo paragrafo) è stato di 0-1, dunque sono stati i piccoli blaugrana a conquistare questo trofeo ormai tradizionale, dal momento che è giunto alla sua ventiduesima edizione.

ORARIO DELLA REPLICA VALENCIA BARCELLONA, INFO TV E STREAMING VIDEO

La partita tra Valencia e Barcellona, finale de La Liga Promises 2017, che si è giocata ieri alle ore 21.00 secondo il fuso italiano (le 20.00 locali), sarà visibile per tutti gli appassionati solo nella giornata di oggi sabato 30 dicembre 2017 e sempre sulla tv satellitare di Sky. La replica quindi avrà inizio alle ore 14.35 e sarà visibile in tv sul canale Fox Sport HD, disponibile al numero 204 del telecomando della tv satellitare, dove già nei giorni scorsi abbiamo potuto vivere le emozioni della Liga Promises. Ovviamente tale appuntamento sarà disponibile anche in streaming video tramite la comoda app Sky Go, disponibile per Pc, tablet e Smartphone ma riservata ai soli abbonati alla televisione satellitare.

