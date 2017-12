Verona Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona Juventus info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Bentegodi si chiuderà la 19^ giornata di Serie A (30 dicembre)

30 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Verona-Juventus, LaPresse

Verona Juventus, che sarà diretta dall’arbitro Mazzoleni, sarà l’ultima partita della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e quindi pure del girone d’andata e dell’anno solare: si giocherà questa sera alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi. La penultima ospita la seconda: sulla carta la differenza è immensa, il Verona di Fabio Pecchia dovrà cercare un’impresa simile a quella riuscita due settimane fa contro il Milan, ma con la consapevolezza che i bianconeri non sono i rossoneri. Di certo un risultato utile, fosse anche un pareggio, darebbe grande morale all’Hellas e consentirebbe agli scaligeri di passare un Capodanno più sereno, anche se in una posizione di classifica che rimarrà in ogni caso ostica.

La Juventus però non ha alcuna intenzione di rallentare il passo: dopo la sconfitta di Marassi contro la Sampdoria, i bianconeri sono stati praticamente perfetti e adesso si profila un gustoso duello con il Napoli per lo scudetto, anche se non si può ancora escludere del tutto la possibilità di inserimenti da parte di Roma o Inter. In ogni caso la squadra di Massimiliano Allegri è tornata a fare paura a tutti: una brutta notizia per le rivali, dalle parti di Torino hanno nel mirino il settimo scudetto consecutivo, un’impresa che sarebbe a dir poco leggendaria.

VERONA JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Juventus si potrà seguire in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare che su quelli del digitale terrestre a pagamento; nel primo caso l’appuntamento sarà su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, mentre nel secondo dovrete sintonizzarvi su Mediaset Premium Sport oppure su Mediaset Premium Sport HD. In entrambi i casi sarà possibile per gli abbonati avvalersi del servizio di diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi le rispettive applicazioni Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Fabio Pecchia dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 per provare a fermare la Juventus. In porta Nicolas, nessun dubbio sulla linea difensiva con Ferrari a destra, Caracciolo ed Heurtaux centrali, l’ex Caceres terzino sinistro. Non dovrebbero esserci dubbi nemmeno sulla coppia formata da Buchel e Bruno Zuculini in mediana, attenzione invece nel reparto offensivo, dove le certezze saranno gli esterni Verde e l’altro ex Romulo, mentre Valoti e Bessa si giocano la maglia da trequartista centrale e come centravanti avremo uno fra Pazzini e Kean, prodotto del vivaio bianconero che vorrà certamente mettersi in mostra.

Per la Juventus di Massimiliano Allegri si annuncia invece un albero di Natale (4-3-2-1) con Dybala di nuovo titolare, al fianco di Douglas Costa alle spalle di Higuain, naturalmente punta centrale. A centrocampo potrebbe esserci un po’ di turnover, anche a causa dell’assenza di Pjanic: in cabina di regia dunque si contendono il posto Marchisio e Bentancur, con Khedira e Matuidi che saranno invece le mezzali. Infine la difesa, con Szczesny di nuovo fra i pali e sempre più autorevole in assenza di Buffon, la coppia centrale Benatia-Chiellini, Lichtsteiner a sinistra e dall’altra parte un possibile ballottaggio fra Alex Sandro e Asamoah.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai su Verona Juventus è naturalmente favorevole ai bianconeri, anche in modo molto netto: il segno 1 per la vittoria dei gialloblù vale addirittura 14,00 volte la posta in palio mentre la vittoria della Juventus, per la quale dovrete giocare naturalmente il segno 2, ha un valore di 1,21. E’ il segno X che invece dovrete giocare se credete che al Bentegodi la sfida di Serie A finirà con un pareggio: in questo caso il guadagno sarebbe di 6,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.