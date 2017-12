Video/ Reggiana-Triestina (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 21^ giornata)

Video Reggiana-Triestina (2-0): highlights e gol della partita di Serie C della 21^ giornata. Cesarini e Bovo firmano la vittoria dei padroni di casa.

Video Reggiana Triestina (LaPresse)

La Reggiana vince 2-0 in casa contro la Triestina. Decidono l’incontro le reti di Cesarini e Bovo. Reggiana che chiude il 2017 dunque a 30 punti. Triestina ferma invece a quota 26. Dopo la sosta la Reggiana riposerà mentre la Triestina ospiterà il Ravenna al “Nereo Rocco”. Reggiana in campo con il 4-3-3. Tra i pali Facchin, in difesa Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti e Panizzi. A centrocampo Bovo, Genevier e Carlini mentre in attacco troviamo Riverola, Altinier e Cesarini. Sannino replica con il 4-3-1-2. Boccanera in porta, Libutti, Meduri, Codromaz e Pizzul in difesa. A centrocampo Porcari, Aquadro e Bracaletti, in avanti Petrella in supporto di Mensah e Arma. Fischietto affidato al Signor Daniele De Santis della Sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Sig. Moro della Sezione di Schio e Sig. Zeviani della Sezione di Legnago.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI REGGIANA-TRIESTINA

SINTESI PRIMO TEMPO

La prima occasione del match è per la Reggiana su ripartenza gestita da Bovo, il cui cross per Pizzul, è però intercettato da un attento Boccanera. Rispondono i friulani. Aquadro prova il sinistro a giro: Facchin devia in corner, il primo del match. Bovo crossa per Altinier la cui girata di esterno termina di molto sopra la traversa. Discesa di Mensah con cross basso a cercare Arma e Petrella che mancano entrambi l'impatto con il pallone. Riverola ci prova invece direttamente da calcio di punizione: conclusione che esce di poco sopra l'incrocio dei pali alla sinistra di Boccanera. La Triestina gioca meglio. Diagonale di Libutti sul quale è provvidenziale il salvataggio di Spanò. Momento positivo per gli uomini di Sannino. L'equilibrio persiste fino a un minuto prima dell'intervallo. A passare in vantaggio è però la Reggiana. Bovo tocca per il 10 granata, Cesarini, che controlla, si gira e da fuori area piazza la palla all'angolino con un sinistro chirurgico. Quinta rete in stagione per il Mago.

SINTESI SECONDO TEMPO

Subito un cambio per Sannino che toglie Aquadro per inserire Bariti. Mensah recupera un pallone e serve Arma a centro area ma la conclusione del numero 9 della Triestina finisce alle stelle. Al 49esimo Porcari prova il destro sulla respinta con i pugni di Facchin, palla alta sopra la traversa. Codromaz intanto trattiene Riverola per la maglia e ottiene un giallo inevitabile. Bovo supera Codromaz e prova il tiro con il sinistro: palla bloccata agevolmente da Boccanera. Tegola in casa Reggiana: infortunio per Spanò. Al suo posto Eberini inserisce Lombardo. Con l'ingresso di Lombardo, Ghringhelli si piazza al centro della difesa mentre il neo entrato si sistema a destra. Ammonito Carlini per un fallo ai danni di Bracaletti. Doppio cambio per Sannino: fuori Petrella e Porcari, dentro Pozzebon e Celestri. Al 70esimo gli emiliani raddoppiano con Bovo. Il numero 8 della Reggiana ribadisce in rete dopo che Boccanera aveva respinto il suo colpo di testa su cross da destra di Genevier. E' 2-0. Prova a reagire la Triestina. Paratona di Facchin su colpo di testa ravvicinato di Pozzebon. Altra bella iniziativa di Mensah sulla destra ma il cross del numero 11 non trova compagni a centro-area. Cambio per mister Eberini: Rosso rileva Riverola. Applausi per lo spagnolo da parte dei sostenitori granata. Intanto ancora un contropiede gestito dalla coppia Cesarini-Bovo e per poco la Reggiana non cala il tris. Ammonito Facchin per aver perso tempo al moneto di rimettere il pallone in gioco dal fondo. Quinto giallo dell'incontro. Questa volta è Bracaletti a finire sul taccuino del direttore di gara. Il fallo è stato commesso su Carlini. Cambio nella Triestina: Pastore prende il posto proprio di Bracaletti. Eberini toglie Carlini per inserire Bobb. Cambio anche in attacco con Cianci dentro al posto di un applauditissimo Altinier. Altro fallo su Cesarini ed altro giallo per un giocatore della Triestina: questa volta l'ammonito è Celestri. Nel finale non succede granchè, vince la Reggiana.

© Riproduzione Riservata.