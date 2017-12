Virtus Francavilla-Bisceglie/ Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Virtus Francavilla-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C

Virtus Francavilla-Bisceglie, diretta dal signor Guida di Salerno, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà il posticipo che chiuderà il programma della seconda giornata di ritorno nel girone C del campionato di Serie C. Si affrontano in un derby pugliese tutto da seguire due squadre che si trovano separate da due soli punti in classifica. La Virtus Francavilla sta confermando quanto di buono fatto vedere nella passata stagione, ventotto punti nel girone d'andata anche se il ritorno la scorsa settimana è iniziato con una pesante sconfitta sul campo della capolista Lecce, che pure all'andata si era fermata in casa della formazione di Gaetano D'Agostino.

Il Francavilla resta comunque in zona play off, e sarà chiamato a ricacciare l'assalto di un Bisceglie che dopo il tre a uno sulla Paganese è riuscito a riportarsi nel pieno della zona play off, successo importante perché ha permesso ai nerazzurri di riscattare l'ultima sconfitta interna contro il Fondi e di confermare di avere ancora voglia di giocarsi un campionato da protagonisti, a prescindere dagli otto punti che al momento la matricola mantiene sulla zona play out. La partita appare comunque incerta, anche perché ultimamente il Bisceglie si è ben comportato in trasferta di recente, ma la Virtus Francavilla è reduce da ben cinque vittorie casalinghe consecutive, che gli hanno permesso di costruire l'attuale classifica che vede i biancazzurri vicini alle posizioni nobili, al momento a quattro punti dal Siracusa quarto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Virtus Francavilla Bisceglie sarà un match per il quale non sarà prevista diretta tv ma solo la diretta streaming video via internet, con un abbonamento oppure acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIRTUS FRANCAVILLA-BISCEGLIE

Le probabili formazioni dell'incontro che chiuderà il 2017 calcistico nel girone C. Virtus Francavilla in campo col portiere Albertazzi in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Prestia, Abruzzese e Maccarone. A centrocampo spazio a Monaco, Folorunsho e Sicurella, mentre Albertini avrà il compito di presidiare la fascia destra e Agostinone si muoverà invece sull'out mancino. In attacco, Viola si muoverà al fianco di Saraniti. Risponderà il Bisceglie con Crispino alle spalle di Delvino schierato in posizione di terzino destro e il croato Jurkic in posizione di terzino sinistro, mentre il bosniaco Markic e Petta saranno i due difensori centrali. A centrocampo, Risolo e l'altro croato Vrdoljak saranno arretrati alle spalle di Partipilo, del brasiliano Dentello Azzi e Montinaro, che supporteranno a loro volta la punta centrale nerazzurra, il croato Jovanovic.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Scontro tattico fra il 3-5-2 di D'Agostino e il 4-2-3-1 di Zavettieri, laboratori interessanti di due squadre rivelazione in questo girone C di Serie C. In questa stagione le due formazioni si sono già affrontate per due volte sul campo del Bisceglie, con vittoria dei padroni di casa in entrambe le occasioni. All'andata di campionato, due a uno per il Bisceglie con reti decisive di Partipilo e Montinaro, in Coppa Italia nerazzurri vincenti per due a zero con una doppietta di Jovanovic. L'ultimo precedente a Francavilla è la vittoria per quattro a uno della Virtus del 22 novembre 2015, nel campionato di Serie D.

QUOTE E SCOMMESSE

Per la Virtus Francavilla favori del pronostico dei bookmaker dovuti soprattutto al fattore campo. Successo interno nel derby pugliese quotato 2.15 da William Hill, mentre Bwin fissa a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bet365 propone a 3.50 l'eventuale vittoria in trasferta. Per Unibet, over 2.5 quotato 2.30, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.54.

