Viterbese-Arzachena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese-Arzachena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 21^ giornata di Serie C

30 dicembre 2017 Fabio Belli

Viterbese, impegno interno con l'Arzachena (foto LaPresse)

Viterbese-Arzachena, diretta dal signor Acanfora di Castellammare di Stabia, sabato 30 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno nel girone A del campionato di Serie C. Dopo un girone d’andata in cui la Viterbese si è affermata come formazione di vertice, i gialloblu hanno dimostrato di avere voglia di fare sul serio anche nel girone di ritorno, partendo con una bella vittoria per due a zero sul campo del Prato, ottenuta grazie alle reti di Jefferson e di Vandeputte. Risultato importante che ha mantenuto la Viterbese al quarto posto solitario del girone A di Serie C, con cinque punti di vantaggio sul Giana Erminio quinto e soprattutto a due sole lunghezze dal Siena secondo. Sarà un esame importante per gli etruschi affrontare un’Arzachena che nell’ultimo turno di campionato è riuscita ad interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive, incassate contro Livorno, Pro Piacenza e Giana Erminio. Il successo interno per due a uno sull’Arezzo, grazie alle reti di Sanna e di Curcio su rigore, ha consentito ai sardi di agganciare la Lucchese al confine della zona play off, e di allontanarsi di tre lunghezze dalla zona play out, col ventiquattro punti contro i ventuno della Pro Piacenza quartultima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Va ricordato che la partita Viterbese-Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco poi le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Rocchi di Viterbo. Padroni di casa schierati con Iannarilli in porta, Celiento sull’out difensivo di destra e Varutti sull’out difensivo di sinistra, mentre il bulgaro Atanasov e Sini saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio per Di Paolantonio, Cenciarelli e Baldassin, mentre il tridente ofensivo sarà formato dall’uruguaiano Mendez, dal brasiliano Jefferson e dal belga Vandeputte. Risponderà l’Arzachena con Ruzittu tra i pali, Arboleda schierato in posizione di terzino destro e Peana schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Baldanzeddu e Piroli saranno i due difensori centrali. A centrocampo, spazio a Nuvoli, Casini e La Rosa alle spalle del trequartista Curcio, che supporterà l’azione offensiva del tandem Vano-Sanna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker vedono la Viterbese favorita, vittoria interna quotata 1.75 da Bwin, mentre Betclic propone a 3.40 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a 4.75 la quota per il successo esterno dei sardi. Per Unibet, over 2.5 quotato 1.96 e under 2.5 quotato 1.75.

