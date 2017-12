Video/ Benevento Chievo (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 19^ giornata)

Video Benevento Chievo (1-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 19^ giornata, le immagini salienti del match allo stadio Vigorito (30 dicembre)

31 dicembre 2017 - agg. 31 dicembre 2017, 9.47 Stefano Belli

Video Benevento Chievo, Serie A (Foto LaPresse)

Meglio tardi che mai: questo avranno pensato i tifosi del Benevento al triplice fischio dell'arbitro Fourneau che ha ufficializzato la prima vittoria in Serie A dei sanniti che dopo aver raccolto un solo punto nelle prime diciotto giornate di campionato si tolgono finalmente la soddisfazione di battere una squadra della massima categoria. Il Chievo di Maran cade al Vigorito dove i padroni di casa si impongono per 1 a 0 grazie alla rete decisiva segnata da Massimo Coda al ventesimo minuto della ripresa, il numero 11 del Benevento è stato l'unico a battere il portiere avversario Sorrentino, anche oggi in stato di grazia. L'estremo difensore clivense, infatti, in precedenza è stato bravissimo a neutralizzare i tentativi di Lucioni, D'Alessandro, Parigini e del diciottenne Brignola che ha preso il posto di Ciciretti che si è infortunato nel riscaldamento pre-gara e non ha potuto prendere parte all'incontro.

Altro passo indietro per il Chievo, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare: doveva essere una stagione tranquilla per la compagine di Maran che invece in questo momento si trova solamente a sei punti dalla zona retrocessione, si prospetta un girone di ritorno più problematico del previsto a differenza delle annate precedenti quando i clivensi erano praticamente già salvi sin da marzo. Nulla da dire sul risultato, il Benevento ha indubbiamente meritato la vittoria giocando meglio e con più intensità in mezzo al campo, altra prova assolutamente insufficiente per i portacolori del Chievo che hanno bisogno di un cambio di rotta al più presto. In ogni caso il Benevento entra nella storia del calcio italiano dalla porta sbagliata, mai nessuna squadra aveva fatto così pochi punti (appena quattro) nel girone d'andata, nemmeno quando la vittoria valeva solamente due punti, per non parlare del record di sconfitte: 17 su 19 partite. Sarà davvero difficile fare peggio nel girone di ritorno che comincerà assieme al nuovo anno.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, ai microfoni di Sky Sport: "Questa è una vittoria importante, è un risultato che ci dà la forza di continuare a svolgere il nostro lavoro, è da diverse gare che avremmo meritato la vittoria ma per una serie di motivi non siamo riusciti a conquistarla. Ora abbiamo il dovere di non rilassarci e di pensare subito alla prossima gara contro la Sampdoria. Devo fare anche la conta dei giocatori che potranno allenarsi regolarmente, purtroppo l'infermeria è affollata e soltanto oggi ho perso Ciciretti, Parigini e lo stesso Coda, autore del gol decisivo. Negli ultimi minuti siamo riusciti a difendere il risultato con carattere, cosa che invece non avevamo fatto nelle precedenti uscite".

BENEVENTO CHIEVO, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.