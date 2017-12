Video/ Bologna Udinese (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 19^ giornata)

Video Bologna Udinese (1-2): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 19^ giornata, le immagini salienti del match allo stadio Dall'Ara (30 dicembre)

31 dicembre 2017 - agg. 31 dicembre 2017, 9.49 Alessandro Rinoldi

Video Bologna Udinese: Widmer ieri ha segnato (LaPresse)

Allo Stadio Renato Dall'Ara l'Udinese supera in trasferta ed in rimonta il Bologna per 2 a 1. L'inizio del primo tempo si rivela abbastanza equilibrato ma sono i padroni di casa a prendere il sopravvento portandosi in vantaggio al 27' grazie all'autorete di Danilo, propiziata dalla conclusione deviata di Verdi al termine di un'azione personale sulla trequarti. I bianconeri non stanno a guardare e trovano il pareggio al 37' con il colpo di testa di Widmer, sfruttando il cross dalla sinistra di Adnan. Ci pensa Lasagna ad inizio secondo tempo, precisamente al 48' ed ispirato da De Paul, a siglare il sorpasso definitivo concretizzando una rapida azione corale. I felsinei lottano per conquistare almeno un punto pure con Mirante, proiettato nell'area avversaria, ma Bizzarri è insuperabile e nega la rete a Destro in acrobazia. I 3 punti guadagnati oggi permettono all'Udinese di staccare proprio i diretti rivali del Bologna, fermi a quota 24, portandosi a 27 punti in classifica.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Udinese si sia chiusa bene nel finale concedendo al Bologna il possesso palla favorevole con il 61%. In palleggio i friulani hanno recuperato meno palloni, 21 a 25 con 5 di Giancarlo Gonzalez, ma ne hanno anche persi di meno rispetto agli avversari, 29 a 34 con 8 a testa per Di Francesco e Verdi. In fase offensiva 4 occasioni per parte, 2 per Destro e Lasagna, ed i rossoblu hanno collezionato più conclusioni rispetto ai più precisi bianconeri, 8 a 5 di cui 5 a 4 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Udinese si è rivelata più fallosa a fronte del 17 a 15 nel computo degli interventi irregolari commessi e l'arbitro Gavillucci della sezione di Latina ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Mirante e Masina da un lato, Stryger, Behrami e Danilo dall'altro.

