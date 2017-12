Video/ Fiorentina Milan (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 19^ giornata)

Video Fiorentina Milan (1-1): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 19^ giornata, le immagini salienti del match allo stadio Artemio Franchi

31 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Fiorentina Milan (LAPRESSE)

Fiorentina-Milan termina con il risultato di 1-1 al termine di una partita dai due volti. Nel primo tempo gioca soltanto la Fiorentina, che riesce a creare almeno tre nitide occasioni. In avvio Veretout ci prova di testa ma non inquadra lo specchio. Poco dopo Benassi manda Simeone a tu per tu con Donnarumma ma l'argentino viene bloccato dal portiere rossonero, reattivo anche nel finale sull'incornata ravvicinata di Gil Dias, che termina sul fondo dopo aver scheggiato la parte alta della traversa. Milan inesistente, così come a inizio ripresa, quando è sempre la Fiorentina a creare. Badelj impegna Donnarumma con un bel piazzato salvato in tuffo dal Gigio rossonero e il Milan risponde con uno schiaffo di Suso neutralizzato da Sportiello. Al 71' Fiorentina in vantaggio: traversone dalla sinistra di Laurini e colpo di testa vincente di Simeone, che approfitta di un errore di Bonucci e fa secco Donnarumma. La reazione del Milan è immediata; al 74' Sportiello non respinge il tentativo di Suso e il neo entrato Calhanoglu realizza il tap-in vincente.

LE STATISTICHE

Andiamo adesso a dare un'occhiata alle statistiche più importanti del match Fiorentina Milan, giocato ieri al Franchi. Il possesso palla sorride alla Fiorentina, che ha collezionato il 51% contro il 49% dei rossoneri. Per quanto riguarda i tiri, i viola hanno calciato 10 volte, di cui 6 in porta; per il Milan soltanto 4 tiri, 3 in porta. Angoli: 5 a 2 per il Milan. Situazione disciplinare: due gialli, uno a testa. Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più la Fiorentina, ma il Diavolo è riuscito a pareggiare con una reazione d'orgoglio.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Fiorentina-Milan ecco quanto dichiarato dal tecnico rossonero Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi non abbiamo giocato bene nel primo tempo, però abbiamo sofferto poco e questo per me è importante. Eravamo un po' stanchi. Calhanoglu? lo abbiamo recuperato con il lavoro, con la sua passione. Ha delle doti incredibili, ma per giocare a calcio bisogna allenarsi a 100 all’ora. Ma se è migliorato, è solo merito suo". Queste, invece, le considerazioni del tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli: "La mancata espulsione di Romagnoli? Io ho parlato solo con Tagliavento, mi ha detto che hanno controllato. Non commento ma sono due punti persi. Abbiamo fatto noi la partita, il Milan era chiuso dietro".

