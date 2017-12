Video/ Inter Lazio (0-0): highlights della partita (Serie A 19^ giornata)

Video Inter Lazio (0-0): highlights della partita di Serie A valida per la 19^ giornata, le immagini salienti del match. Le due squadre chiudono il 2017 con un pareggio a reti bianche

31 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Inter Lazio (LaPresse)

Inter Lazio finisce 0-0: uno sguardo alle statistiche della partita di Serie A. Ha prevalso lievemente l'Inter nel possesso di palla, con un 52% contro il 48% della Lazio nella sfida disputata a San Siro. 5 a 5 il conto delle parate, due decisive per entrambe le squadre con Strakosha che ha salvato su Perisic e Borja Valero e Handanovic su Felipe Anderson e Parolo. I tiri totali da parte della Lazio sono stati 11, quelli da parte dell'Inter invece sono stati 8. Da parte dei biancocelesti i tiri nello specchio della porta sono stati 6, 5 quelli degli interisti. I pali sono stati uno per parte, la deviazione di Borja Valero sul calcio d'angolo di Luis Alberto per la Lazio, e quello sulla parata di Strakosha sul tiro del centrocampista spagnolo per l'Inter. Il conto delle occasioni da gol pende invece nettamente in favore della Lazio, 9 contro le 4 create dalla formazione allenata da Luciano Spalletti. Sono stati numerosi i calci d'angolo, 10 per i nerazzurri padroni di casa e 8 per i biancocelesti. 13 i falli commessi dall'Inter e 9 quelli commessi dalla Lazio, i nerazzurri hanno perso 40 palloni e ne hanno recuperati 39, per i biancocelesti 42 palle perse e 32 palle recuperate, con qualche errore di misura di troppo nel corso della partita. Gli attacchi da destra e sinistra sono stati rispettivamente 12 e 10 per l'Inter e 9 e 11 per la Lazio. Meno equilibrio sugli attacchi centrali che sono stati 6 per i padroni di casa e soltanto 2 per gli ospiti. Nelle statistiche individuali spiccano le 3 occasioni da gol per Felipe Anderson che pure ha giocato solamente uno spezzone di partita, 8 palloni recuperati per Lucas Leiva e Radu e ben 8 persi da Milinkovic-Savic, nell'Inter un po' imprecisi Candreva e Perisic con 7 palle perse ciascuno. (agg. di Fabio Belli)

LE DICHIARAZIONI

Luciano Spalletti a Premium Sport analizza la prestazione dell’Inter: "Noi non avremo la soluzione anche quando l'avremo raggiunta. Serviranno tanti punti per centrare gli obiettivi, servirà soprattutto affrontare le partite con una convinzione e una mentalità giusta come quella che abbiamo messo in mostra oggi. Quello che ha detto Inzaghi lo commentate voi e i tifosi a casa. Ciò che mi interessa è che la squadra ha fatto una buonissima partita, andiamo a contare le occasioni e le parate così gli racconto quella su Borja Valero, su Perisic... ma è una cosa che mi interessa poco. Quello mi preme è di sapere se la mia squadra ha fatto una buona gara oppure no, io ci trovo tutti gli ingredienti che siamo andati a cercare di mettere prima della gara e dico che siamo stati bravi". Simone Inzaghi commenta lo 0-0 della Lazio a San Siro a Sky Sport: “Abbiamo fatto un’ottima gara, vedere nello spogliatoio i ragazzi delusi dopo un pareggio a San Siro è una cosa che mi piace da allenatore, perché significa che abbiamo trovato una certa maturità. C’era un po’ di amarezza perché per la partita fatta meritavamo di vincere, da tecnico mi piace vedere questo spirito di squadra ma c’è rammarico perché avremmo meritato i tre punti. Senza il VAR avremmo sette punti in più, col Torino l’arbitro sul fallo di mano non è stato richiamato e stasera invece sì. Ad ogni episodio il gioco si ferma e bisogna aspettare anche ad esultare, così non mi piace più il gioco, mi diverto di più in Europa League senza il VAR. Abbiamo la fortuna di avere i migliori arbitri e segnalinee in Europa, facciamoli aiutare. Il VAR ci ha tolto dei punti, magari qualcosa ci tornerà indietro nei vari episodi ma mi diverto di più senza.”

