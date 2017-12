Video/ Roma Sassuolo (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 19^ giornata)

Video Roma Sassuolo (1-1): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 19^ giornata, le immagini salienti del match allo stadio Olimpico (30 dicembre)

31 dicembre 2017 Umberto Tessier

Video Roma Sassuolo (LaPresse)

Roma e Sassuolo si dividono la posta in palio dopo una partita certamente non bellissima. A decidere la partita le reti di Pellegrini nella prima frazione con la rispoosta di Missiroli che ha fissato il punteggio sul pari. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento della gara. Possesso palla a favore della Roma 61% contro il 39% del Sassuolo. Cinque le parate di Alisson, tra cui una decisiva, contro le tre di Consigli, due decisive. Tanti palloni persi della Roma, 38, contro i 35 della compagine emiliana. Passiamo ora alle statistiche personali. Falcinelli e Politano hanno provato due tiri in porta mentre Dzeko e Politano hanno creato due occasioni da gol. Magnanelli ha recuperato nove palloni mentre Schick ha perso otto palloni. Dzeko e Maganelli hanno commesso tre falli ciascuno.

LE DICHIARAZIONI

Eusebio Di Francesco è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Sassuolo, queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Rai Due: "Siamo stati poco brillanti e poco lucidi, nel secondo tempo meglio ma non siamo stati bravi a concretizzare. Merito al Sassuolo, hanno fatto una partita di livello, siamo stati poco brillanti. Nelle scelte che abbiamo fatto la squadra non mi è piaciuta. Schick si sentiva un po’ spossato, non è stato brillante e lucido. Un attaccante deve proteggere meglio certe situazioni. Questa è una valutazione che poi farò, oggi come oggi l’esame non è stato superato. Sono d’accordissimo, se si vuole ambire a rimanere dietro le squadre in testa dobbiamo segnare di più. Quando tu crei determinate occasioni da gioco bisogna essere cinici, oggi non lo siamo stati. Per me Dzeko si è mosso molto bene, ha fatto fare gol a Pellegrini. Presenza maggiore, ci mette cuore e anima ma non segna. Questo per noi è un problema, per mantenere questi livelli serve un attaccante da venti gol!".

Giuseppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Io ho portato il mio metodo di lavoro con la convinzione che questa squadra, sfruttando le caratteristiche a disposizione, può proporre un calcio offensivo ed equilibrato. I ragazzi si stanno dimostrando disponibili anche se oggi abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa. Sono contento per Cannavaro, ha chiuso la carriera con una grande prestazione. É stato un grande professionista, gli faccio un grande in bocca al lupo per il suo nuovo percorso".

ROMA SASSUOLO, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

