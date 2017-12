Video/ Sampdoria Spal (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 19^ giornata)

Video Sampdoria Spal (2-0): highlights e gol della partita di Serie A valida per la 19^ giornata, le immagini salienti del match allo stadio Ferraris (30 dicembre)

31 dicembre 2017 - agg. 31 dicembre 2017, 9.49 Alessandro Rinoldi

Video Sampdoria Spal (Foto LaPresse)

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria supera per 2 a 0 la Spal non senza faticare. Nel primo tempo gli ospiti mettono da subito in chiaro la loro voglia di fare risultato in trasferta ed i padroni di casa impiegano almeno un quarto d'ora prima di prendere in mano le redini dell'incontro. Gli spunti degli estensi, come il colpo di testa di Felipe salvato sulla linea da Viviano, sono comunque interessanti e, nella ripresa, si mettono in mostra pure Floccari ed Antenucci, anche quest'ultimo fermato provvidenzialmente dal portiere di casa. La sfida si decide al 90': l'arbitro ravvisa un intervento irregolare da parte di Viviani su Gaston Ramirez e decreta il calcio di rigore trasformato da Quagliarella al 92'. Lo stesso Quagliarella ha tempo inoltre di firmare la doppietta personale, su assist di Kownacki, al 94'. I 3 punti conquistati oggi consentono alla Sampdoria di portarsi a quota 30 in classifica e la Spal rimane invece attardata con soli 15 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come la Sampdoria abbia meritato il successo finale a cominciare dal possesso palla favorevole con il 63%, supportato dal minor numero di palle perse, 31 a 33 di cui 10 comunque di Ramirez, sebbene si riscontri la parità nel conteggio dei palloni recupeati, 21 per squadra con 5 di Praet e Schiattarella. In fase offensiva superiorità pure nel computo delle conclusioni totali, 17 a 8 dei quali 9 a 3 nello specchio della porta, e bisogna sottolineare l'11 a 4 nelle occasioni da goal, 3 ad opera di Quagliarella, Ramirez e Caprari. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Sampdoria si è rivelata più fallosa a fronte del 16 a 15 nel computo degli interventi irregolari commessi e l'arbitro Pairetto della sezione di Nichelino ha estratto il cartellino giallo 7 volte ammonendo rispettivamente Barreto, Ramirez e Sala da un lato, Viviani, Vicari, Schiattarella e Mora dall'altro.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Marco Giampaolo a Sky Sport: "La partita va considerata sotto diversi punti di vista. Abbiamo chiuso il girone d'andata con quasi trenta punti e con una gara contro la Roma ancora da giocare. Il campo non ha permesso di giocare a calcio alle due squadre. I miei ragazzi sono stati bravissimi e sono andati oltre le cose che sappiamo fare. Mi auguro di trovare un manto erboso decente e che permetta di giocare a calcio. Quagliarella è un calciatore forte che sta vivendo una nuova giovinezza ed è un valore aggiunto per la nostra squadra". A Radio Rai ha parlato Leonardo Semplici che ha sottolineato: "C'è tanto rammarcio perché la squadra aveva dimostrato di tenere bene il campo contro una squadra forte come la Sampdoria. Abbiamo avuto una grande occasione con Mirko Antenucci. Dispiace, ma la colpa è nostra non possiamo vanificare una prestazione con questi errori".

SAMPDORIA SPAL, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.