Video/ Torino Genoa (0-0): highlights della partita (Serie A 19^ giornata)

Video Torino Genoa (0-0): highlights della partita di Serie A valida per la 19^ giornata, le immagini salienti del match allo stadio Olimpico (30 dicembre)

31 dicembre 2017 - agg. 31 dicembre 2017, 9.48 Redazione

Video Torino Genoa (LaPresse)

La gara Torino-Genoa è terminata col risultato finale di 0-0, ma sono state molte le occasioni da una parte e dall'altra. I granata hanno tirato di più dei loro avversari, 12 conclusioni a 4 di cui 7-1 in porta, con Mattia Perin che è stato chiamato a 6 parate rispetto all'unica fatta da Salvatore Sirigu. Il calciatore a provarci di più è stato Mbaye Niang con 4 conclusioni. Nonostante questo il possesso palla è stato in equilibrio con i padroni di casa che hanno comandato col 55% rispetto al 45% degli ospiti. Equilibrio anche nei falli che sono stati 25 a 23 in questa partita. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha perso più palle, 67-60, ma ne ha anche recuperare di più, 49-32. Numeri che ci portano a vedere anche i singoli con Cristian Molinaro che ha recuperato 14 palle e Alejandro Berenguer che invece ne ha perse 11. I padroni di casa hanno attaccato moltissimo la profondità, attaccanto centralmente per 14 volte, 2 invece sia sulla destra che sulla sinistra. Ospiti che hanno provato a impostare la loro manovra soprattutto con i lanci lunghi, 20 a 8.

LE DICHIARAZIONI

Ecco le parole di Giuseppe Rossi ai microfoni di Premium Sport: "E' un buon punto che ci sta per noi. Sto molto bene, avevo giocato 15 minuti prima. Volevo dare il massimo per la squadra. Emozioni? E' bello tornare in Serie A, è da tanto che manco. Volevo lottare in campo con i compagni per fare punti". Anche Davide Ballardini ha parlato a Premium Sport a fine gara: "Siamo stati umili con tutta la squadra. Con la palla il Genoa, lo vedo in settimana, è bravo. La domenica però poi c'è un po' di pressione, non siamo leggeri e sciolti. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Davanti possiamo fare molto molto meglio. Giuseppe Rossi? Lui ha dato a tutti noi delle emozioni forti. E' un ragazzo molto bravo, la gente lo sa lo conosce bene e sa quello che ha passato. L'applauso è stato commovente. Speriamo che da qui in avanti ci siano tanti bei momenti per lui che se li merita. Perin è un portiere da grandissima squadra, di spessore non solo nazionale ma anche internazionale, mondiale. Ha delle qualità straordinarie. Non sto a dire qui di chi è meglio e di chi è peggio, ma è un grande portiere".

Il tecnico granata Sinisa Mihajlovic ha parlato a Premium Sport a fine gara: "I fischi di oggi sono ingenerosi, la squadra ha dato il massimo cercando di fare tutto quello che doveva fare. Abbiamo cercato la vittoria fino all'ultimo minuto. Siamo tutti dispiaciuti di non aver vinto la partita, ma abbiamo fatto il massimo. Un altro pareggio e ci dispiace per questo anche perché abbiamo giocato a una porta sola con più di dieci tiri rispetto a loro che hanno concluso in porta una volta sola. Inoltre avevamo molte assenze. Dispiace poi che davanti non siamo mai tutti in forma ora che Niang sta bene non c'è Belotti. Oggi gli undici che hanno giocato hanno fatto bene anche se ci mancava mezza squadra tra titolari e cambi. Non mi sono piaciuti i calciatori che sono entrati, mi aspettavo di più da loro, ma ci può stare se entri a pochi minuti dalla fine e sono due ragazzi giovani. Sinceramente non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che meritavano di vincere. Se non segni però non porti a casa tre punti".

TORINO GENOA, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

