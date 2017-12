Classifica Serie A / Risultati 15^ giornata: Inter capolista, oggi due posticipi

Classifica Serie A, risultati 15^ giornata: Inter capolista su Napoli e Juventus; colpaccio Lazio, oggi due posticipi per la salvezza, Crotone Udinese e Genoa Verona

04 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Lo storico gol di Brignoli, portiere del Benevento (immagine Premium)

Il quadro dei risultati della quindicesima giornata di Serie A sarà completato solamente questa sera, dal momento che sono in programma ben due posticipi: li ricordiamo subito, si tratterà di Crotone-Udinese alle ore 19.00 e infine alle ore 21.00 Verona-Genoa. Due partite delicate per la lotta salvezza, allora cominciamo a parlare proprio delle ultime posizioni della classifica. Il Benevento ha ottenuto il suo primo punto, indimenticabile anche per la clamorosa modalità con cui è arrivato, mentre Spal e Sassuolo hanno perso: queste tre sono le uniche delle ultime sette ad avere già giocato, dal momento che oggi sarà un doppio scontro diretto a riempire la serata degli appassionati di calcio, dunque solo al termine di questi due incontri si potrà davvero descrivere la situazione in coda.

INTER CAPOLISTA

Davanti invece è tutto chiaro e la notizia è naturalmente il ritorno dell’Inter al primo posto solitario in classifica, come non succedeva più dall’Epifania 2016. Nemmeno tanto tempo, se si pensa alle difficoltà dell’Inter negli ultimi anni: al di là del primato, che è poco indicativo con il Napoli a un punto e la Juventus a due, la notizia certa è la rinascita della squadra ora allenata da Luciano Spalletti. Basta un semplice dato per illustrare i miglioramenti rispetto alla passata stagione: + 18 punti, l’Inter di questi tempi un anno fa era undicesima e adesso è prima, come primo da solo nella classifica marcatori è il suo numero 9 e capitano Mauro Icardi, salito a quota 16 gol staccando Ciro Immobile, fermo a 15.

MEDIE PUNTI DA RECORD

A proposito di Immobile, la Lazio è comunque l’altra squadra copertina della domenica grazie alla preziosissima vittoria di Marassi contro una Sampdoria che finora a Genova aveva sempre vinto. I biancocelesti hanno 32 punti in 14 partite giocate, avendone ancora una da recuperare contro l’Udinese: la proiezione al termine del campionato farebbe 87 punti, introduciamo qualche numero perché è impressionante pensare che questo è il ritmo della squadra attualmente quinta in classifica. Con 87 punti normalmente si vince lo scudetto o al massimo si arriva secondi: certo, non siamo nemmeno a metà stagione e certamente qualcuno alla lunga rallenterà, ma desta impressione il ritmo pazzesco che le prime cinque stanno imprimendo al campionato. A voi la scelta: segno di un campionato entusiasmante o di una eccessiva differenza fra le migliori e il resto del gruppo?

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 15^ GIORNATA

FINALE Roma-Spal 3-1 - 19' Dzeko (R), 32' Strootman (R), 53' Pellegrini (R), 55' Viviani (S) - Espulso: Felipe (S)

FINALE Napoli Juventus 0-1 - 13' Higuain (J)

FINALE Torino-Atalanta 1-1 - 45' N'Koulou (T), 54' Ilicic (A)

FINALE Benevento-Milan 2-2 - 38' Bonaventura (M), 50' Puscas (B), 57' Kalinic (M), 95' Brignoli (B) - Espulso: Romagnoli (M)

FINALE Bologna-Cagliari 1-1 - 42' Joao Pedro (C), 81' Destro (B)

FINALE Fiorentina-Sassuolo 3-0 - 32' Simeone (F), 42' Veretout (F), 71' Chiesa (F)

FINALE Inter-Chievo 5-0 - 23' Perisic (I), 38' Icardi (I), 57' Perisic (I), 60' Skriniar (I), 92' Perisic (I)

FINALE Sampdoria-Lazio 1-2 - 56' Zapata (S), 79' Milinkovic Savic (L), 91' Caicedo (L)

Oggi ore 19.00 Crotone-Udinese

Oggi ore 21.00 Verona-Genoa

CLASSIFICA

Inter 39

Napoli 38

Juventus 37

Roma* 34

Lazio* 32

Sampdoria* 26

Fiorentina, Milan, Bologna 21

Chievo, Atalanta, Torino 20

Cagliari 16

Udinese**, Crotone* 12

Sassuolo 11

Genoa*, Spal 10

Verona* 9

Benevento 1

Ogni * una partita in meno

