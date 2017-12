Crotone Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Crotone-Udinese info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live: allo Scida la partita in programma per la 15^ giornata di Serie A

Udinese a caccia della prima vittoria in campionato della gestione Oddo (foto LaPresse)

Crotone-Udinese, diretta dal signor Massa di Imperia, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 19.00, sarà uno dei due posticipi del lunedì della quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Crotone e Udinese si affrontano allo stadio Ezio Scida appaiate al quattordicesimo posto nella classifica del campionato di Serie A, a quota dodici punti. I friulani devono però ancora recuperare la partita in casa con la Lazio. Per i bianconeri, dopo il ko contro un Napoli comunque lanciato in zona Scudetto, sarà il primo vero esame per Massimo Oddo in panchina, con i friulani che vogliono provare a staccarsi dalla zona retrocessione, lontana solo due punti. Per i calabresi servirà una scossa, terzo peggior attacco della Serie A quello rossoblu è a secco da tre partite, e anche in Coppa Italia il Genoa si è dimostrato la bestia nera della squadra di Nicola. Chi riuscirà a vincere questo scontro riuscirà sicuramente a ricevere una boccata d’ossigeno fondamentale, in un campionato che va ancora a rilento per quanto riguarda il rendimento delle squadre che lottano per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La sfida Crotone Udinese sarà visibile in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite numero 206 e 252 (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD), con diretta streaming video via internet che sarà disponibile sempre per gli abbonati sul sito skygo.sky.it o tramite l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE UDINESE

Partiamo con lo schieramento che metterà in campo Nicola. L'allenatore del Crotone dovrà fare a meno in attacco del bomber Budimir: da definire quindi chi affiancherà Trotta in avanti. Ballottaggio tra Tonev e Simy con il primo che dovrebbe avere la meglio. Il reparto difensivo è composto per tre quarti, unico dubbio tra Ajeti e Simic con sicuri titolari Sampirisi, Ceccherini e Pavlovic. Infine l'ultimo dubbio riguarda il centrocampo, ed in particolare la corsia sinistra con Stoian favorito su Nalini.

Per l'Udinese si tratta della terza uscita di mister Oddo che ha preso il posto di De Neri. Il mister dopo l'ttimo successo di Coppa Italia ha deciso di togliere Nuytinck per inserire Stryger Larsen nel terzetto difensivo con Danilo e Samir. Nei cinque di centrocampo confermati i collaudati Widmer, in vantaggio su Angella, e Adnan. In mezzo al campo invece Barak è l'unico sicuro, si giocano le altre due maglie invece Fofana, Jankto e Balic. In attacco confermatissimo De Paul a supporto di Maxi Lopez e di uno tra Perica e Lasagna.

CROTONE UDINESE, LE ULTIME NOTIZIE

Dopo i successi contro Fiorentina in casa e Bologna in trasferta che avevano rilanciato pesantemente le quotazioni salvezza del Crotone di Nicola, per i calabresi sono arrivate tre sconfitte consecutive contro il Genoa e la Juventus in campionato e ancora contro il Genoa in Coppa Italia. Contro i Grifoni rossoblu il ko è arrivato con il medesimo punteggio, uno a zero, con la squadra di Nicola che in queste tre partite non è mai riuscita a segnare, fermandosi alle reti realizzate nella trasferta bolognese. Dopo il ko interno contro il Cagliari, l’Udinese ha cambiato allenatore chiamando Oddo al posto di Delneri. E’ arrivata però un’altra sconfitta, zero a uno in casa contro la capolista Napoli, ma in Coppa Italia contro il Perugia i friulani hanno dato spettacolo con un pirotecnico otto a tre valso la qualificazione agli ottavi di finale. Per i bianconeri, quaterna di Maxi Lopez e reti di Danilo, Lasagna, Ingelsson e Jankto.

I PRECEDENTI

Crotone e Udinese si sono trovate di fronte per la prima volta nella passata stagione, in occasione del primo campionato in assoluto dei calabresi in Serie A. L’Udinese manca dalla Serie B dal 1994, quando ancora il Crotone non aveva mai raggiunto neppure il traguardo della cadetteria. Nel precedente del 14 maggio 2017 in casa dei rossoblu, calabresi vincenti uno a zero con gol decisivo di Rohden. Il 18 dicembre 2016, l’Udinese si è imposta due a zero con doppietta di Thereau.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote equilibratissime da parte delle agenzie di scommesse per il match allo stadio Scida, il successo interno del Crotone viene quotato 2.87 da Bet365, mentre il blitz in Calabria dell’Udinese viene quotato 2.80 da Bwin. William Hill propone a 3.10 la quota dell’eventuale pareggio. Unibet quota 2.18 l’over 2.5 e 1.68 l’under 2.5.

