Genoa Sampdoria Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Genoa Sampdoria: streaming video e tv, orario, probabili formazioni e risultato live della partita nella 11^ giornata del campionato di Primavera 1.

04 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Genoa Sampdoria Primavera (LaPresse)

Genoa Sampdoria, diretta dall’arbitro Daniele Viotti di Tivoli, è la partita in programma oggi lunedi 4 dicembre 2017 alle ore 14.30, valida come posticipo della 11^ giornata del Campionato Primavera 1. Pochi giorni dopo l’ennesimo derby tutto genovese occorso agli ottavi di Coppa Italia (vinto per 2-1 dalla compagine di Sabatini), ecco che le anime della città ligure tornano in campo per un faccia a faccia che si annuncia pirotecnico. La sfida inoltre si annuncia particolarmente attesa pure per la classifica del Campionato Primavera: che pure ha subito parecchi movimenti e modifiche nel corso di questa 11^ giornata. Se i grifoni si approcciano alla partita vantando un buon piazzamento tra le big e sono animati dalla volontà di agganciare le prime squadre in fuga, dall’altra parte ecco i blucerchiati ancora una volta fanalino di coda con solo 5 punti a bilancio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL DERBY

Va innanzitutto segnalato che la sfida tra Genoa e Sampdoria Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: sul canale 60 del televisore l’appuntamento è in chiaro per tutti, mentre per quanto riguarda gli abbonati alla televisione satellitare bisognerà andare sul 225. E’ disponibile anche la diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito ufficiale www.sportitalia.tv.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA

In vista della riedizione del Derby della Lanterna andato in scena pochi giorni fa per la Coppa Italia è probabile che Sabatino opti più meno per i medesimi titolari per disegnare la probabile formazione dei grifoni. Dopo tutto i giocatori messi in campo hanno dato ottime risposte contro la Sampdoria e la posta in gioco ogi non è di minor valore. In ogni caso sarà confermato il 4-3-3 come scelta tattica con Rollandi tra i pali e il duo di difensori centrali formato da Altare e Zanoli: confermati anche Orput e Palmese per le corsie esterne. Pochi dubbi anche per quanto riguarda la mediana: Sibilia sarà in cabina di regia con Silvestri e Karic come mezz’ali. Per quanto riguarda l’attacco si va verso la conferma piena del tridente che vedrebbe Salcedo prima punta con Micovschi e Zanimacchia a supporto: quest’ultimi due poi hanno firmato la vittoria del Genoa in coppa e di sicuro sono impazienti di riconfermarsi.

Per quanto riguarda la probabile formazione della Sampdoria Primavera invece è possibile che Mister Pavan possa optare per qualche modifica rispetto all11 visto in campo pochi giorni fa sempre contro i grifoni, benchè molti giocatori allora titolari abbiano dato ottime risposte. In ogni caso il tecnico blucerchiato non dovrebbe fare a meno del 4-3-3 già visto in diverse occasioni: ecco che tra i pali però dovrebbe fare ritorno Krapikas. Nel reparto arretrato ecco poi Olina e Veips in difesa, con le corsie che verranno presidiati da Tomic e uno tra Doda e Ferrazzo. Per quanto riguarda la mediana Gabbiani potrebbe dare spazio a Ejjaki con Tessiore e Scotti confermati come mezz’ali. Infine ricordiamo che nel tridente offensivo ecco che dovrebbe fare il suo ritorno Baldè, capocannoniere della Sampdoria Primavera: a fianco del blucerchiato poi troveremo Cappelletti e Gomes Ricciulli.

