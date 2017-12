Juventus, lite nello spogliatoio/ Arrivano conferme, ecco chi sono i 3 giocatori che hanno chiesto la cessione

Juventus, lite nello spogliatoio: arrivano conferme. Ecco chi sono i tre giocatori che hanno chiesto la cessione a gennaio. Rivelato anche quando sarebbe avvenuta

04 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Juventus, lite nello spogliatoio

Lite nello spogliatoio della Juventus? La notizia viene rilanciata da Dagospia, che aveva parlato nei giorni scorsi di una richiesta di cessione da parte di tre giocatori. Il sito di Roberto D'Agostino oggi è tornato sulla vicenda rivelando i nomi dei calciatori in questione e qualche particolare ulteriore. Lo scontro tra i “senatori” e alcuni giocatori stranieri sarebbe avvenuto poco prima della partita contro la Sampdoria, peraltro persa in casa 3 a 2. Dopo la litigata a chiedere la cessione nella sessione invernale di calciomercato è stato innanzitutto Alex Sandro, che potrebbe finire al Chelsea a gennaio. L'amministratore delegato Beppe Marotta non aveva escluso nelle ultime ore l'ipotesi della cessione: “Non teniamo nessuno controvoglia, siamo sempre disposti a cedere chi non si trova bene”. I vertici della Juventus avevano inizialmente provato a minimizzare, ma la frittata è ormai fatta. Nemmeno l'importante vittoria del San Paolo contro il Napoli sembra aver riportato la pace nelle file bianconere.

JUVENTUS, CHI HA CHIESTO LA CESSIONE DOPO LA LITE

Chi sono gli altri due giocatori della Juventus che hanno chiesto la cessione a gennaio? L'altro è Stephan Lichtsteiner, che diverse volte è stato considerato in uscita. Dalle difficoltà nella trattativa di rinnovo all'esclusione dalla lista Uefa per la Champions League: di motivi per voler andar via ne ha diversi il terzino svizzero, che però è considerato uno dei leader dello spogliatoio, ragione per la quale inizialmente non era stato ipotizzato un suo coinvolgimento nella lite. Il terzo è Juan Guillermo Cuadrado, che ha voluto fortemente la Juventus e ora invece è pronto ad andare via. Per il momento si tratta di indiscrezioni, anche perché dallo spogliatoio bianconero trapelano altre versioni. “Ultimamente sono state dette tante chiacchiere. Credo che la forza della Juventus in questi anni sia sempre stata il gruppo, quindi tutto quello che si dice all'esterno è infondato”, ha dichiarato proprio oggi Andrea Barzagli in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos.

