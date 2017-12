Padova Fermana/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Padova Fermana: info streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo della 17^ giornata del girone B di Serie C.

04 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Padova Fermana (LaPresse)

Padova-Fermana, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, è la partita in programma oggi lunedi 4 dicembre alle ore 20.45, quale posticipo della 17^ giornata del girone B per il Campionato della Serie C 2017-2018. Si chiuderà quindi all’Euganeo questo turno della terza serie italiana: in campo ecco i biancoscudati impazienti di mettersi alle spalle altri punti pesanti per costruire la propria fuga verso la promozione. Non dimentichiamo infatti che la classifica del girone B alla vigilia della 17^ giornata vedeva proprio il Padova in testa con ben 32 punti a statistica e ben 6 lunghezze di vantaggio sul Renate alla seconda piazza. Non si annuncia quindi un incontro facile per la Fermana che al termine della giornata della Serie C precedente registrava appena il dodicesimo gradino a quota 18 punti. In ogni caso infatti la formazione di mister Pierpaolo Bisoli non ha alcuna intenzione di registrare il terzo KO della stagione di fronte al pubblico di casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ricordiamo innanzitutto che la partita tra Padova e Fermana sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.45 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La sfida attesa allo Stadio Euganeo quindi sarà visibile in diretta streaming video gratuito sul portale raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA FERMANA

Andando ad analizzare le probabili formazioni del match tra Padova e Fermana, appare assai probabile che il tecnico dei padroni di casa Mister Bisoli opti per il famoso detto "squadra che vince non si cambia” utilizzando di fatto gli stessi 11 visti in campo contro l’Albinoleffe qualche giorno fa. Dopo tutto i biancoscudati si presentano a questo turno a ranghi pressochè completi se si esclude Madonna, out per la rottura del legamento crociato. Nel 4-3-1-2 quindi vedremo come la solito Bindi tra i pali con di fronte il duo Ravanelli e Russo, mentre Contessa e Cappelletti presidieranno le corsie esterne. Per la mediana ecco però un possibile ballottaggio tra Pinzi e De Risio per la cabina di regia: confermati invece Belingheri (secondo marcatore del club) e Tabanelli come mezz’ali. In attacco pochi dubbi: sulla trequarti ecco il capitano Pulzelli (benchè rimanga insidiato da Zivkov), mentre le maglie da titolari in attacco andranno a Capello e Guidone con Cisco e Mandorlini prime alternative.

Qualche dubbio in più invece per il tecnico della Fermana Flavio Destro che dopo il pareggio a reti inviolate conto il Gubbio nel turno precedente della Serie C potrebbe attuare qualche cambio. Pare in ogni caso confermato il 4-4-2 visto in campo negli ultimi due appuntamenti dei gialloblu: in porta ovviamente non mancherà Valentini, con davanti il duo formato da capitan Comotto e Manè. Per le fasce rimangono confermati Sperotto e Clemente, ma gli esterni a centrocampo potrebbero cambiare: Misin rimane in dubbio con Franchini e Petrucci è in dubbio con Victor Da Silva. Non ci sono invece particolari dubbi nel consegnare le maglia da titolari in attacco: davanti ecco il duo Sansovini-Lupoli, i due migliori marcatori della Fermana con 4 gol a testa a bilancio finora.

QUOTE E PRONOSTICO

Con classifica, stato di forma e fattore campo a favore appare difficile non vedere favoriti i biancoscudati in vista del match tra Padova e Fermana. Le quote date alla viglia del fischio d’inizio dal portale di scommesse snai confermano il pronostico: la vittoria dei padroni di casa è stata data a 1.45, mentre il successo corsaro gialloblu è stato quotato a 6.50 con il pareggio fissato a 3.90.

© Riproduzione Riservata.