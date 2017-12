Perugia Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia-Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie B

04 dicembre 2017 Fabio Belli

Perugia a caccia di punti casalinghi contro l'Ascoli (foto LaPresse)

Perugia-Ascoli, diretta dal signor Marini di Roma, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale che chiuderà ufficialmente il programma della diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida particolarmente delicata per entrambe le formazioni: il Perugia è reduce da una settimana ad alta tensione: prima il pareggio riacciuffato in extremis nel sentitissimo derby umbro contro la Ternana, in cui i Grifoni hanno evitato la sconfitta solamente grazie ad un calcio di rigore trasformato da Di Carmine nel recupero. Un gol che oltre a valere un punto ha permesso al Perugia di mantenere un’imbattibilità nei derby contro la Ternana che dura ormai da oltre dieci anni, dal 29 aprile del 2007 per la precisione.

erugia che in classifica resta però a quota diciannove punti, lontano solo due lunghezze dalla zona play out e cinque dall’Ascoli ultimo in classifica. Nell’ultimo turno di campionato i bianconeri hanno interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive in campionato pareggiando in casa a reti bianche contro la Cremonese. Un risultato che ha mantenuto i marchigiani a due punti dalla Ternana penultima, ma per evitare guai di classifica importanti (e veder saltare la panchina del duo Fiorin-Maresca) occorrerà ritrovare una vittoria che manca dal tre a uno casalingo contro lo Spezia datato 24 ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Perugia Ascoli potrà essere seguita in esclusiva dagli abbonati Sky sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD), con diretta streaming video via internet visibile sul sito skygo.sky.it o tramite l'applicazione Sky Go, chiaramente sempre per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ASCOLI

Allo stadio Renato Curi di Perugia si affronteranno queste probabili formazioni: Perugia in campo con Rosati a difesa della porta, Zanon schierato in posizione di terzino destro e Di Carmine schierato in posizione di terzino sinistro, mentre l’argentino Colombatto e Casale saranno i difensori centrali, considerando l’indisponibilità di Volta per squalifica, espulso per doppia ammonizione nel derby contro la Ternana. Il coreano Han, Buonaiuto e Brighi formeranno il terzetto di centrocampo, con Belmonte schierato come trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Bandinelli e Del Prete. Risponderà l’Ascoli con Lanni tra i pali dietro una difesa a tre schierata con il francese Gigliotti, Padella e Mengoni. Tommaso Bianchi, Buzzegoli e Carpani giocheranno al centro della linea mediana, mentre il romeno Mogos sarà l’esterno di fascia destra e Cinaglia l’esterno di fascia sinistra. L’uruguaiano Lores si muoverà invece come trequartista alle spalle dell’unica punta di ruolo, Santini.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà il Perugia schierato con il 4-3-1-2 disegnato dal tecnico Breda, mentre l’Ascoli del duo Fiorin-Maresca risponderà con un 3-5-1-1. Il precedente dello scorso campionato a Perugia tra le due squadre risale al 17 aprile 2017, terminato con un pareggio senza reti. L’Ascoli ha espugnato Perugia per l’ultima volta il 2 aprile 2016, due a zero con le reti di Jankto e Addae, i Grifoni hanno battuto per l’ultima volta i marchigiani tra le mura amiche nel campionato di Lega Pro, il 24 novembre 2013 con le reti di Eusepi e Fabinho (doppietta), tre a due il punteggio finale con l’Ascoli a segno con Carpani e Hanine.

QUOTE E PRONOSTICO

Perugia favorito dai bookmaker con successo interno quotato 1.57 da William Hill, mentre Bwin alza fino a 4.10 la quota per l’eventuale pareggio e Unibet fino a 6.40 la quota relativa per il successo esterno dei marchigiani. Le quote sui gol vedono secondo Unibet l’over 2.5 quotato 1.74 e secondo Bet365 l’under 2.5 quotato 2.07.

© Riproduzione Riservata.