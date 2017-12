Probabili formazioni/ Olympiacos Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League girone D)

04 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Olympiacos Juventus (Foto LaPresse)

Olympiacos Juventus si gioca alle ore 20:45 presso il Georgios Karaiskakis: al Pireo, martedì 5 dicembre alle ore 20:45, per le due squadre si conclude il girone D di Champions League 2017-2018. I greci, che hanno ottenuto un solo punto, salutano anche l’Europa; la Juventus continuerà in ogni caso il suo cammino, ma per gli ottavi di finale servirà vincere per non essere costretti a guardare il risultato del Camp Nou, dove lo Sporting Lisbona non dovrà andare oltre il pareggio per spalancare ai bianconeri le porte della fase ad eliminazione diretta. Una partita comunque da giocare al 100%, senza calcoli: solo così la Juventus avrà tante possibilità di superare l’ostacolo e proseguire la sua corsa in Champions League. Andiamo subito a vedere quali possono essere le scelte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Olympiacos Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olympiacos Juventus sarà come sempre un’esclusiva in diretta tv del digitale terrestre a pagamento: tutti gli abbonati potranno seguire la partita del Pireo sul canale Premium Sport, che è disponibile anche nella versione in alta definizione (Premium Sport HD). Per la diretta streaming video invece c’è l’applicazione Premium Play, che per gli abbonati non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS JUVENTUS

LE SCELTE DI LEMONIS

Takis Lemonis ha preso in mano l’Olympiacos proprio alla vigilia della sfida di andata, che la Juventus aveva vinto 2-0; il tecnico manda in campo un 4-3-3 ma chiaramente, essendo già arrivata l’eliminazione, bisognerà vedere quali saranno le sue scelte. Possibile comunque che il tecnico voglia giocarsela per provare a vincere almeno una partita in questo girone; dunque, davanti al portiere Proto avremo una linea a quattro con l’ex Genoa Diogo Figueiras e Koutris sulle corsie laterali, con Engels e capitan Botia (c’era nel 2014 e aveva segnato contro la Juventus) a formare il pacchetto centrale. A centrocampo un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Tachtsidis, è il metronomo della squadra; al suo fianco le due mezzali dovrebbero essere Romao e Guillaume Gillet, con il possibile inserimento dal primo minuto di Odjidja-Ofoe che ha realizzato il gol inutile sul campo dello Sporting Lisbona. Nel tridente offensivo qualche dubbio in più per Lemonis: i titolari sarebbero Felipe Pardo e Carcela-Gonzalez, ma attenzione a Elabdellaoui e soprattutto Marko Marin che reclamano spazio e potrebbero averlo come titolari. La prima punta potrebbe essere Uros Djurdjevic anche se all’Alvalade è stato provato Fortounis come centravanti tattico, soluzione che potrebbe essere riproposta.

I DUBBI DI ALLEGRI

La Juventus ha lavorato sotto la neve per preparare la partita del Pireo; il grande dubbio è Mario Mandzukic, fermato da noie muscolari a Napoli e ancora in forse per l’Olympiacos. Da valutare se, anche in caso di convocazione, il croato possa essere in campo dal primo minuto; Allegri potrebbe nuovamente cavalcare il 4-3-3 (o 4-4-1-1 tattico) con Douglas Costa (o Cuadrado) ad agire largo a destra, mandando invece Matuidi a fare il finto esterno in fase di possesso. Quello che potrebbe cambiare rispetto al San Paolo è l’assetto difensivo: a destra va verso la conferma De Sciglio, a sinistra invece si dovrebbe rivedere Alex Sandro mentre al centro Benatia, reduce da tre partite consecutive, potrebbe lasciare il posto a uno tra Barzagli (probabilmente) e Rugani che fino a qui in Champions League non ha giocato tantissimo. A centrocampo invece dovrebbe essere riproposto il terzetto di venerdì sera, quindi quello con Pjanic a fare da regista e Khedira che gli dà una mano insieme al già citato Matuidi; da valutare anche Higuain ovviamente, perchè la mano gli ha causato dolore nel secondo tempo della partita di campionato. Dybala va a caccia del primo gol in questa Champions League: la Joya dovrebbe essere regolarmente in campo, mentre bisognerà capire chi andrà a formare la panchina visto che in Europa si possono portare soltanto sette giocatori.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS JUVENTUS: IL TABELLINO

OLYMPIACOS (4-3-3): 24 Proto; 77 Diogo Figueiras, 40 Engels, 3 Botia, 23 Koutris; 4 Romao, 6 Tachtsidis, 13 G. Gillet; 90 Felipe Pardo, 7 Fortounis, 33 Carcela-Gonzalez

A disposizione: 27 Kapino, 14 Elabdellaoui, 26 Vukovic, 8 Odjidja-Ofoe,10 Marin, 92 Sebà, 9 Djurdjevic

Allenatore: Takis Lemonis

Squalificati: -

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-4-1-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 3 Chielliini, 12 Alex Sandro; 7 Cuadrado, 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 4 Benatia, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 11 Douglas Costa, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Lichtsteiner, Howedes, Pjaca

