Probabili formazioni/ Roma Qarabag: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League girone C)

Probabili formazioni Roma Qarabag: diretta tv, orario, le notizie live sulle due squadre che si affrontano in Champions League. Ultima giornata del girone C: giallorossi per gli ottavi

04 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Qarabag, Champions League (Foto LaPresse)

Roma Qarabag, martedì 5 dicembre alle ore 20:45, chiude il programma nel girone C della Champions League 2017-2018: arrivati all’ultima giornata i giallorossi sono davvero ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Se due settimane fa al Wanda Metropolitana sarebbe bastato un pareggio, oggi bisogna invece vincere; tuttavia la Roma ha vissuto in maniera quasi indolore lo 0-2 di Madrid, perchè l’Atletico resta lontano due punti. Il che significa che la squadra di Eusebio Di Francesco si qualificherebbe anche qualora il Chelsea dovesse frenare gli spagnoli. Il Qarabag invece è già eliminato, anche dalla corsa ad un posto in Europa League. Andiamo subito a vedere quali sono dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia della partita dell’Olimpico, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Qarabag.

Roma Qarabag è in diretta tv in chiaro: sarà infatti la partita che le reti Mediaset trasmetteranno su Canale 5, e dunque anche in diretta streaming video su Video Mediaset. Naturalmente la sfida dello stadio Olimpico sarà anche sui canali del digitale terrestre a pagamento: nello specifico dovete andare su Premium Sport 2 che è disponibile anche nella versione in alta definizione (Premium Sport 2 HD).

Con Bruno Peres squalificato, tocca ancora a Florenzi: sarà lui a ricoprire il ruolo di terzino destro, mentre il resto della difesa dovrebbe essere confermato. Torna titolare Kolarov che venerdì ha lasciato spazio a Emerson Palmieri, rientrato a pieno regime o quasi; in mezzo Manolas, fresco del rinnovo del contratto, e Fazio proteggono il portiere Alisson. A centrocampo tutto lascia intendere che a giocare titolare sarà De Rossi, squalificato per un’altra partita di campionato e dunque utile in Champions League; ai suoi lati ecco invece Nainggolan e Strootman, va in panchina Lorenzo Pellegrini che ha trovato il gol contro la Spal e, come sempre, rappresenta una grande alternativa in mediana, perchè di fatto si tratta di un titolare aggiunto. Da valutare invece quello che succederà nel tridente offensivo: possiamo contare sul fatto che sia Edin Dzeko (tornato al gol dopo quasi due mesi) e Diego Perotti faranno parte degli undici che inizieranno la partita, mentre per il ruolo di esterno destro Defrel è ancora fuori dai giochi e allora il ballottaggio dovrebbe essere tra Gerson ed El Shaarawy, con Schick che dovrebbe partire leggermente più indietro nelle gerarchie di Di Francesco ma che potrebbe sicuramente avere spazio nel secondo tempo.

Senza più obiettivi concreti, Gurban Gurbanov vuole comunque chiudere in bellezza il girone, il primo di sempre per un Qarabag che ha già stupito costringendo l’Atletico Madrid a due pareggi. Dovrà farlo senza due giocatori piuttosto importanti: Sadygov e Pedro Henrique sono squalificati. Sarà comunque 4-2-3-1 per il tecnico: gli azeri giocheranno con Sehic come sempre tra i pali e una difesa nella quale troverà spazio Dashdemirov che farà coppia centrale con Rzecniczak, mentre l’albanese Agolli si occuperà della fascia mancina avendo in Medvedev il collega dall’altra parte del campo. In mediana come sempre saranno Richard Almeida e Garayev a preoccuparsi dell’interdizione; c’è la possibilità che Garayev giochi come perno unico davanti alla difesa con il Qarabag disposto con il 4-1-4-1. In questo caso Michel sarebbe affiancato sulla trequarti da Almeida; in ogni caso giocheranno Elyounoussi e Madatov sulle corsie laterali (Dani Quintana, un trequartista puro, è leggermente più indietro nelle rotazioni). La prima punta sarà il sudafricano Dino Ndlovu, a meno che Gurbanov non voglia dare campo a chi ha giocato meno, per esempio Sheydaev che potrebbe essere schierato tra i titolari.

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 30 Gerson, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 15 Hector Moreno, 5 Juan Jesus, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 92 El Shaarawy, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: Bruno Peres

Indisponibili: Karsdorp, Defrel

QARABAG (4-2-3-1): 13 Sehic; 5 Medvedev, 21 Dashmedirov, 52 Rzezniczak, 25 Agolli; 2 Garayev, 20 Richard Almeida; 18 T. Elyounoussi, 8 Michel, 11 Madatov; 9 Ndlovu

A disposizione: 1 Kanibolotsky, 32 Yunuszade, 7 Amirguliev, 91 Diniyev, 99 Dani Quintana, 77 Guerrier, 90 Sheydaev

Allenatore: Gurban Gurbanov

Squalificati: R. Sadygov, Pedro Henrique

Indisponibili: -

