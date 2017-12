Prossimo turno Serie A/ Juventus-Inter: ci si gioca lo scudetto? (16^ giornata)

La Serie A viaggia spedita verso Juventus-Inter: la partita di cartello nella sedicesima giornata del campionato potrebbe registrare una fuga nerazzurra o il sorpasso bianconero

04 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Juventus-Inter si gioca nella 16^ giornata di Serie A (Foto LaPresse)

Non abbiamo ancora archiviato la quindicesima giornata di Serie A che siamo già proiettati sulla seguente: sabato 9 dicembre infatti si apre il sedicesimo turno del campionato, e alle ore 20:45 (dopo il primo anticipo che sarà Cagliari-Sampdoria) avremo la supersfida Juventus-Inter. Un altro snodo importante: solo tre giorni fa i bianconeri sono andati a vincere sul campo del Napoli, accorciando le distanze e contribuendo a creare una situazione con tre squadre raccolte in tre punti (potenzialmente anche quattro, visto che la Roma ha una partita da recuperare). Al momento la corsa per lo scudetto tiene conto anche della Lazio che, dovesse vincere il recupero contro l’Udinese, sarebbe potenzialmente a 4 punti dalla capolista; che è diventata l’Inter, proprio grazie al colpo della Juventus e, ovviamente, al 5-0 con cui ha strapazzato il Chievo. Luciano Spalletti si gode il primato, ma sa bene che sabato arriverà un test importantissimo.

CAMBIA ANCORA LA VETTA?

Gli scenari possibili sono tanti: l’Inter sogna di prendersi 5 punti di vantaggio sulla Juventus provando così ad andare in fuga almeno rispetto ai campioni d’Italia. Una vittoria nerazzurra all’Allianz Stadium potrebbe però avere l’ulteriore effetto di far staccare anche il Napoli che, battendo la Fiorentina al San Paolo, andrebbe a +4 sui bianconeri. La Roma, che giocherà al Bentegodi contro il Chievo, potrà eventualmente agganciare la Juventus sapendo che virtualmente potrebbe anche superarla; tuttavia c’è anche l’altra ipotesi, quella che la squadra di Massimiliano Allegri faccia il colpo esattamente come accaduto contro il Napoli. In quel caso avverrebbe un altro sorpasso, quello della stessa Juventus ai danni dell’Inter; la vetta della classifica cambierebbe ancora e potrebbe vedere i bianconeri davanti a tutti, ovviamente se il Napoli non dovesse vincere. Altrimenti, i partenopei avrebbero passato ben poco tempo al secondo posto perchè si riprenderebbero il secondo posto se l’Inter si fermasse a Torino. Da qualunque parte la si giri, al momento queste tre squadre stanno monopolizzando la stagione di Serie A; attenzione però a togliere dall’equazione Roma e Lazio, che sono sempre lì (e i biancocelesti lo hanno dimostrato piuttosto bene andando a vincere, in rimonta, sul campo della Sampdoria che in casa aveva sempre ottenuto i tre punti in questo campionato).

JUVENTUS-INTER: IMPORTANTE, NON DECISIVA

All’Allianz Stadium comunque si gioca una partita che non può essere decisiva. E’ chiaro che a fine campionato tracciando le somme della stagione i punti eventualmente raccolti avranno il loro peso specifico, ma siamo solo a dicembre e nel corso del girone d’andata, quindi è difficile pensare che, chiunque dovesse vincere, la Serie A sarebbe indirizzata. Fino a qui la stagione ci ha detto che c’è grande equilibrio: il Napoli sembrava volare finchè ha trovato la Juventus che, pur dominata sul piano della supremazia territoriale, ha impostato una partita tattica eccellente e si è presa i tre punti. Il Napoli non è riuscito ad andare in fuga e la stessa cosa potrebbe succedere all’Inter; che in tempi recenti è stata capace di vincere a Torino (fu la prima squadra a violare l’allora Juventus Stadium, frenando per di più la grande striscia di imbattibilità bianconera che si fermò a 49 partite). Sia come sia, Juventus-Inter non è mai una partita banale e finalmente arriva in un contesto nel quale entrambe le squadre sono in corsa per lo scudetto. Da una parte, come detto, è presto per tracciare bilanci definitivi; dall’altra però siamo già a stagione inoltrata e dunque è giusto affermare che il test possa essere indicativo per le ambizioni di entrambe. Ecco però nel dettaglio tutte le partite della prossima giornata, la sedicesima.

SERIE A 2017-2018, 16^ GIORNATA

Sabato 9 dicembre

ore 18:00 Cagliari-Sampdoria

ore 20:45 Juventus-Inter

Domenica 10 dicembre

ore 12:30 Chievo-Roma

ore 15:00 Napoli-Fiorentina

ore 15:00 Spal-Verona

ore 15:00 Udinese-Benevento

ore 18:00 Sassuolo-Crotone

ore 20:45 Milan-Bologna

Lunedì 11 dicembre

ore 19:00 Genoa-Atalanta

ore 21:00 Lazio-Torino

