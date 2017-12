Verona Genoa / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona-Genoa info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita, al Bentegodi il posticipo della 15^ giornata di Serie A

04 dicembre 2017 Fabio Belli

Per il Genoa di Laxalt trasferta a Verona (foto LaPresse)

Verona-Genoa, diretta dal signor Damato di Barletta, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 21.00, sarà il posticipo serale che chiuderà ufficialmente il programma della quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Scontro salvezza allo stadio Bentegodi tra Verona e Genoa: due squadre che occupano rispettivamente il penultimo posto (nove punti per gli scaligeri) e il terzultimo posto (dieci punti per i Grifoni) nella classifica del campionato di Serie A. Proprio sabato scorso l’Hellas ha ottenuto la seconda vittoria in campionato a Sassuolo: i gialloblu hanno la seconda peggior difesa del campionato con ventinove gol incassati, dietro quella del Benevento.

Un punto debole che il Genoa proverà a sfruttare dopo quattro punti nelle ultime due partite di campionato che hanno tolto i rossoblu da una situazione estremamente difficile, considerando che l’andamento lento in fondo alla classifica del massimo campionato è stato scosso da qualche risultato positivo. La graduatoria è ancora cortissima, e l’arrivo di Ballardini sembra aver portato maggior solidità per i liguri che in tre partite hanno subito solamente un gol contro la Roma da quando è stato effettuato il cambio di allenatore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv del match Verona Genoa potrà essere seguita da tutti gli abbonati Sky in esclusiva sui canali 206 e 251 del satellite, rispettivamente Sky Super Calcio Hd e Sky Calcio 1 HD. La diretta streaming video via internet del match potrà essere seguita collegandosi sul sito skygo.sky.it o tramite l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA GENOA

In casa Verona è saltato fuori un guaio proprio nell'allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida col Genoa. Nuovi guai fisici per Caceres, per lui una sospetta lombalgia che lo ha costretto a non forzare e a saltare la seduta di allenamento col gruppo. Non dovesse recuperare è pronto a subentrare Ferrari. Nelle stesse condizioni precarie anche Laner e Pazzini, quest'ultimo uscito malconcio dopo pochi minuti di gioco nella trasferta di Sassuolo. Per il Pazzo pareva un problema da poco, invece ancora oggi si è allenato a parte. Non dovesse farcela, ballottaggio in avanti tra Kean e Valoti che affiancheranno gli esterni Verde e Ceric. Centrocampo confermato con un unico dubbio che riguarda Buchel o Fossati.

In casa Genoa, Ballardini prova a dare continuità alla sua mini striscia positiva da quando è tornato sulla panchina rossoblù. In difesa l'esperto Spolli è confermato a discapito del giovane Rossettini. Difesa che oltre a Izzo in mezzo, verrà completata a destra da Rosi, a sinistra invece da Laxalt. Ballardini pare aver trovato il giusto assetto e non vuole stravolgerlo in una trasferta così importante in chiave salvezza. Motivo per cui è confermatissimo il centrocampo con Veloso, Bertolacci e Rigoni. In attacco il funambolico Taarabt a supporto di Pandev o Lapadula.

IL CONTESTO

Dopo cinque sconfitte consecutive in Serie A contro Chievo, Atalanta, Inter, Cagliari e Bologna, il Verona si è ripreso nell’ultima settimana con due successi molto importanti. Sabato scorso il blitz al Mapei Stadium in casa del Sassuolo, secco due a zero a Reggio Emilia con reti di Zuculini e Verde. Poi, la vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Chievo, recuperando l’iniziale svantaggio firmato da Pellissier con un gol di Fares. Ai rigori, proprio Pellissier ha sbagliato, regalando all’Hellas la qualificazione agli ottavi di finale. Solo risultati positivi per il Genoa negli ultimi tre match, da quando Davide Ballardini ha sostituito Juric alla guida tecnica della prima squadra. Prima la vittoria di misura in casa del Crotone con il gol decisivo di Rigoni, poi il pareggio casalingo contro la lanciatissima Roma, uno a uno con il rigore di Lapadula che ha pareggiato il gol di Dzeko, in una partita segnata dal fallo di reazione di De Rossi proprio su Lapadula. In Coppa Italia, a Marassi ancora contro il Crotone, il Genoa si è guadagnato la qualificazione agli ottavi di finale grazie a una rete di Migliore in apertura di ripresa.

I PRECEDENTI

L’ultimo precedente allo stadio Bentegodi tra Verona e Genoa risale al 24 gennaio 2016, autogol di Coppola per il vantaggio genoano e pari di Pazzini già nel primo tempo. Gli scaligeri hanno battuto per l’ultima volta i Grifoni in casa il 30 marzo del 2014, con gol di Donadel e doppietta di Luca Toni. Con i gol di Dal Monte e una doppietta di Abbadie, il Genoa vinse tre a uno in casa del Genoa nel 1958, ultimo successo dei liguri in casa gialloblu.

QUOTE E PRONOSTICO

Genoa favorito dai bookmaker nonostante il fattore campo avverso, con successo rossoblu quotato 2.20 da Betclic, mentre Bwin fissa a 3.40 la quota del pareggio e Unibet a 3.50 la quota per la vittoria interna degli scaligeri. Unibet quota al raddoppio l’over 2.5 e quota 1.8o l’under 2.5.

