Video/ Alessandria Gavorrano (3-2): highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata)

Video Alessandria Gavorrano (risultato finale 3-2): gli highlights e i gol della partita della 17^ giornata di Serie C. La squadra dei grigi di nuovo al successo!

04 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Alessandria Gavorrano (LaPresse)

Alessandria-Gavorrano termina con il risultato di 3-2 in favore dei locali. Nel primo tempo l'Alessandria ci mette un po' a carburare, tanto che sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio all'11 con un colpo di testa di Moscati che si infrange sulla traversa. Poco dopo è ancora il Gavorranno a farsi notare dalle parti di Vannucchi, il quale deve impegnarsi per neutralizzare un tentativo di Remedi. Al 19' l'Alessandria paga dazio e subisce gol: dagli sviluppi di un corner Moscati salta più in alto di tutti e trova l'angolino giusto. L'Alessandria reagisce subito con Gonzalez, ma lo stesso attaccante, poco dopo, viene espulso per aver rifilato una gomitata a un avversario. Nonostante l'uomo in meno, i padroni di casa pareggiano al 39' con Marconi, pronto a capitalizzare un bell'assist di Sestu.

LA RIPRESA

Nella ripresa i locali passano in vantaggio con imperioso stacco aereo di Cazzola ma al 62' è immediato il pareggio del Gavorrano con Conti, in gol direttamente da calcio di punizione, complice anche una deviazione della barriera. Al 64' Sestu si conquista un calcio di rigore, trasformato dall'impeccabile Marconi, autore di una doppietta. Al termine di 4' di recupero l'Alessandria può esultare per i tre punti.

