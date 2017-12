Video/ Benevento Milan (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 15^ giornata)

04 dicembre 2017 Umberto Tessier

Video Benevento Milan (LaPresse)

Partita che verrà ricordata a lungo al Ciro Vigorito dove Benevento e Milan si dividono la posta in palio dopo un match ricco di emozioni. La migliore partita stagionale dei padroni di casa fanno guadagnare il primo punto della storia in serie A alla compagine guidata da Roberto De Zerbi. Match equilibrato nella prima frazione che viene sbloccata dal migliore in campo del Milan, Bonaventura. Il Benevento rientra in campo con grande determinazione e ritrova il pari grazie a Puscas che deposita in rete dopo la grande parata di Donnarumma sulla bomba di Letizia. Il Milan riguadagna campo e si riporta in vantaggio grazie al colpo di testa di Kalinic su assist di Bonaventura. La partita sembra ormai finita ma l'espulsione di Romagnoli ridona vigore ai padroni di casa. Benevento mai domo che nel finale su calcio d'angolo trova il pari con l'estremo difensore Brignoli che con un gol di testa,entra nella storia della società. Prima delusione quindi per Gennaro Gattuso che all'esordio trova il pari contro una squadra che aveva sempre perso. I padroni di casa possono rilanciare la loro stagione dopo quest'impresa.

LE STATISTICHE

Primo punto nella storia in serie A per il Benevento che ferma in casa il Milan con il pareggio finale siglato di testa dal portiere Brignoli. Passiamo ora alle statistiche del match. Possesso palla leggermente a favore del Milan con un 53% contro il 47% del Benevento. Dodici invece i tiri totali dei padroni di casa contro gli undici degli ospiti. Parità invece nei tiri in porta con sette tentativi indirizzati nello specchio. Riguardo le statistiche personali Bonaventura ci ha provato di più con tre tiri seguito da Kalinic e Letizia con due. Tre le occasioni da gol create da Bonaventura, il migliore in campo dai suoi, seguito da Kalinic con due. Bonucci, il migliore della difesa, ha recuperato sei palloni seguito da Letizia con cinque. Sono ben dieci invece le palle perse da un deludente Suso.

LE DICHIARAZIONI

Alberto Brignoli, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde tutta la sua emozione dopo la rete che ha regalato il pari al Benevento: "Non è che non ci credo ma è talmente difficile la probabilità di far gol in un'azione del genere. Sono felice per tutta la gente, per il presidente che ci è sempre stato vicino. Qualcuno dalla panchina mi ha detto di salire, io sono andato a saltare e ho chiuso gli occhi. Ho fatto un tuffo da portiere e non da attaccante. . Noi vogliamo arrivare all'ultima partita e giocarcela a testa alta. A volte poi gli episodi girano male e quando vanno così girano male per tutti". Il capitano del Milan Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il pari del Milan, queste le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb: "Credo che in tanti possano dire di non aver mai visto un finale così in carriera. Vanno fatti i complimenti a Brignoli perché ha fatto un grandissimo gol: dispiace perché ci credevamo e volevamo iniziare il percorso con il nuovo mister in altra maniera, questa settimana abbiamo lavorato tanto fisicamente e tatticamente. Ancora ci manca qualcosa, la squadra vuole riprendersi da questo momento. Come sempre c'è da lavorare a prescindere, non è che una partita cambia il lavorare o meno. Dobbiamo mettere la testa sul campo e migliorare in tutte le situazioni, ci sono state situazioni arbitrali dubbie ma dobbiamo guardare a ciò che dobbiamo fare sul campo a livello di gioco, aggressività e organizzazione. Questo è ciò su cui dobbiamo lavorare sicuramente".

BENEVENTO MILAN, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

