Video/ Bologna Cagliari (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 15^ giornata)

04 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Bologna Cagliari (LaPresse)

Una partita double face, il Cagliari fa una gran bella figura nel primo tempo e sorprende il Bologna, che resta però agganciato in zona Europa League grazie alla reazione nella ripresa e al gol del pareggio di Destro. Felsinei a quota 21 punti al settimo posto col Milan e Fiorentina, il Cagliari compie comunque un altro passo avanti in classifica e mantiene sei rassicuranti lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto. Come detto, ottima partenza del Cagliari che va vicino al vantaggio dopo 5’ grazie a Joao Pedro che da due passi non riesce a correggere in rete un cross di Padoin, con Mirante non impeccabile nell’uscita. Il Bologna prova a scuotersi con un paio di break di Donsah, ma il vantaggio lo trova il Cagliari a 3’ dall’intervallo: il gol è di Joao Pedro, stavolta implacabile nel battere Mirante di destro su preciso assist di Faragò.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è sempre il Cagliari a farsi maggiormente pericoloso in avanti, con Pavoletti che costringe Mirante a ripiegare in angolo. Come detto inizialmente, il Bologna però cresce e inizia a creare occasioni: al 14’ Rafael è molto bravo a sventare una conclusione a girare di Pulgar, quindi al 29’ il pallone sfila tra il portiere sardo e destro, e Poli dall’altezza dell’area piccola spreca clamorosamente calciando alto. Donadoni inserisce il “talismano” Okwonwko, spesso decisivo a partita iniziata, ma il pari al 36’ lo trova destro, abilissimo nel rubare il tempo a un incerto Rafael in uscita. Finisce così un pari che per come si era messa la gara può fondamentalmente soddisfare entrambe le compagini.

